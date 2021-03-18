Молодежный театр Челябинска познакомит на своей сцене Ван Гога и Арто

В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха

Анонсы событий и мероприятий на 19 марта

Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда

В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет

В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне

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В ЗСО развернулась оживленная дискуссия по зарплатам медработников Челябинской области

Анонсы событий и мероприятий на 19 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 марта.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Бакальское городское поселение Саткинского муниципального района.

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет заседание экспертного клуба на тему «Защита прав человека в Челябинской области: что изменилось за последние два года».

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная приемной кампании в 2021 году в Челябинске (Челябинск, ул. Красная, 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»).

В 12 часов стартует чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу (ул. Энгельса, 22, база учебно-спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» УралГУФК).

В 16 часов в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится мини-фестиваль научно-фантастического кино с просмотром и обсуждением короткометражек и фрагментов культовых фильмов на английском языке. Встречу проведет преподаватель кафедры политических наук и международных отношений, руководитель Интеграционного центра ЧелГУ Рафаэль Морейро (пр. Ленина, 60, выставочный зал ЧОУНБ, третий этаж)

В 16 часов состоится торжественная церемония открытия чемпионата Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу (ул. Энгельса, 22, база учебно-спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» УралГУФК).

В 18 часов в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится встреча с писателем, работающим в жанрах фантастики, фэнтези и технофэнтези, гостем ток-шоу «100 вопросов фантасту» Павлом Корневым (Пр. Ленина, 60, главный читальный зал ЧОУНБ).

ДЛЯ СПРАВКИ.

19 марта 2021 года - Всемирный день сна.

19 марта - Международный день клиента.

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта в народном календаре – Константиновы круги.