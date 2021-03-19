Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке

Челябинский театр кукол уезжает на гастроли в Киров

Ринат Кучитаров обнаружил опасный участок на углу Правдухина и Горького

Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта

В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения

Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки

Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году

Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру

Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали

Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20, 21 и 22 марта.

20 марта, суббота

В 10 часов стартует турнир по хоккею в валенках на кубок Федерации профсоюзов Челябинской области (Челябинск ул. Труда 187А, Ледовый Дворец «Уральская молния»).

В 11 часов состоится торжественное открытие турнира по хоккею в валенках на кубок Федерации профсоюзов Челябинской области (Челябинск ул. Труда 187А, Ледовый Дворец «Уральская молния»).

В 10 часов 30 минут в рамках нацпроекта «Культура» Семейный клуб Публичной библиотеки приглашает родителей и детей от четырех лет на познавательно-развлекательную программу «Мечтаем, играем и сочиняем!». Запись на мероприятие.

В 11 часов 30 минут состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду Кубок губернатора Челябинской области 2021 под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни» (горнолыжный курорт «Солнечная долина»).

В 11 часов 45 минут состоится церемония торжественного награждения детей-участников Всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду Кубок губернатора Челябинской области 2021 под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни» (горнолыжный курорт «Солнечная долина»).

В 12 часов начнутся бои в рамках чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу (ул. Энгельса, 22, база учебно-спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» УралГУФК).

В 12 часов 30 минут состоится старт команд Всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду Кубок губернатора Челябинской области 2021 под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни» (горнолыжный курорт «Солнечная долина»).

В 14 часов 30 минут состоится бесплатный мастер-класс «Мир в объективе» для детей 13-15 лет от педагога и фотографа Ирины Карповой (ул. Черкасская, 1А, Региональный центр технического творчества детей, кабинет №1). Запись на мастер-класс – по телефонам 8 (900) 029-50-10 и 8 (351) 721-42-82.

В 15 часов состоится церемония закрытия турнира по хоккею в валенках на кубок Федерации профсоюзов Челябинской области (Челябинск ул. Труда 187А, Ледовый Дворец «Уральская молния»).

В 16 часов в рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится встреча разговорного клуба Let’s talk. Встречу проведет преподаватель кафедры политических наук и международных отношений, руководитель Интеграционного центра ЧелГУ Рафаэль Морейро (Пр. Ленина, 60, выставочный зал ЧОУНБ, третий этаж).

В рамках Дней фантастики в Челябинской областной публичной библиотеке состоится Футурологический конгресс (Пр. Ленина, 60).

21 марта, воскресенье

В 11 часов состоится бесплатная лекция «Китайский для чайников». Секреты овладения популярным сегодня восточным языком раскроет на Воскресном университете доцент кафедры восточных и романо-германских языков Челябинского государственного университета Надежда Иванченко (пр. Победы 162В, третий корпус ЧелГУ, аудитория 302).

В 12 часов начнется третий день соревнований в рамках чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу (ул. Энгельса, 22, база учебно-спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» УралГУФК).

22 марта, понедельник

В 10 часов начнется аппаратное совещание главы в администрации Челябинского городского округа.

С 22 по 27 марта 2021 года Региональный центр технического творчества проведет для школьников от шести до 17 лет увлекательную онлайн-смену «Операция «Глобальное потепление».

ДЛЯ СПРАВКИ

20 марта - День Земли.

20 марта 2021 года - День весеннего равноденствия.

20 марта 2021 года - Международный день астрологии.

20 марта - Международный день счастья.

20 марта – Навруз.

20 марта - День французского языка (Международный день франкофонии).

20 марта - Международный день без мяса.

20 марта в славянском календаре - Комоедица - Масленица

20 марта в народном календаре – Павел Капельник.

20 марта 1535 года в России проведена первая централизованная денежная реформа.

20 марта 1992 года установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда».

21 марта - Всемирный день поэзии.

21 марта - Международный день кукольника.

21 марта - Международный день Навруз (Новруз).

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна.

21 марта - Международный день лесов.

21 марта 2021 года - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

21 марта в народном календаре - Весенний солнцеворот, Вербоносица.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

22 марта - День Балтийского моря.

22 марта - Международный день таксиста.

22 марта в славянском календаре – Сороки, Жаворонки.

22 марта в православном календаре - День памяти сорока Севастийских мучеников.

22 марта в народном календаре - Сороки, Сорок Сороков.