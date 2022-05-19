Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 мая (18+).

В 7 часов 20 минут из Челябинска в Миасс отправится пригородный поезд, в составе которого будет «вагон здоровья».

Программа:

В 6 часов 45 минут - сбор журналистов на пригородном вокзале Челябинска.

В 6 часов 50 минут - брифинг с участием представителя АО «Свердловская пригородная компания».

В 7 часов - съемка «Вагона здоровья».

В 7 часов 20 минут - отправление пригородного поезда с «Вагоном здоровья» в Миасс.

В 8 часов 55 минут министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов проведет открытый урок «Россия-страна возможностей» для десятиклассников Тимирязевской школы Чебаркульского муниципального района. Глава минобра расскажет о самых разных направлениях для самореализации при поддержке государства (Чебаркульский район, п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 25, Тимирязевская средняя общеобразовательная школа).

В 10 часов министр примет участие в «Последнем звонке». Торжественная линейка состоится на площади перед Тимирязевской школой.

В 9 часов состоится пресс-тур на тему ежемесячной денежной выплаты родителям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет с диагнозами «фенилкетонурия»/«целиакия».

Программа:

В 9 часов 15 минут – пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Ирине Буториной (Челябинск, ул. Воровского, 30).

В 9 часов 45 минут – интервью с оформившими выплату родителями, воспитывающими детей с диагнозами «фенилкетонурия»/«целиакия».

В 9 часов нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы познакомят представителей СМИ с работой нового аппарата, который позволяет во время открытого хирургического вмешательства контролировать состояние деятельности мозга пациента. И при малейших отклонениях от нормы корректировать ход операции (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ корпус 3, операционная).

В 10 часов состоится отчетно-практическая конференция Союза женщин Челябинской области «Женское движение: вчера, сегодня, завтра». В программе конференции - подведение итогов работы 2021 год, формирование рабочей повестки на текущий год, интреактивы и командообразующие тренинги (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Законодательное собрание области).

В 14 часов – состоится пленарное заседание.

В 12 часов состоится открытие 32-го областного ежегодного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2022». Он будет проходить с 20 мая по первое июня.

В 11 часов 40 минут - пресс-подход, в котором примут участие первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, председатель жюри фестиваля «Сцена» Елена Покорская, директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева.

В 12 часов состоится показ первого фестивального спектакля — мюзикла для всей семьи «Снежная королева» (0+) (Челябинск, пл. Революции, д. 6, государственный академический театр драма им. Н. Орлова).

В 12 часов состоится традиционный студенческий смотр строя и песни «Салют, Победа!», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие обучающиеся из 26 профессиональных образовательных организаций Челябинской области (Челябинск, ул. Горького, 38, площадь «Трудовые резервы» образовательного комплекса «Смена»).

В 13 часов состоится «Последний звонок» для одиннадцатиклассников Магнитогорска на набережной у монумента «Тыл-фронту».

В 14 часов в рамках юбилейного ХХ Славянского собора состоится межвузовский парад театральных перформансов иностранных студентов «Русский мир глазами иностранцев» (главный читальный зал научной библиотеки ЧГИК, второй корпус). Программа.

В 14 часов 30 минут в Саду Победы Челябинска в рамках мероприятий, приуроченных к 155-летию Российского Красного Креста, будет проведена практическая часть обучения по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих (Челябинск, ул. Салютная, 2, Сад Победы, вход напротив магазина «Монро»)

В 15 часов перед главным корпусом в Южно-Уральском государственном университете состоится концерт «Над вечерним Челябинском», посвященный закрытию сезона студенческой филармонии. Выступит ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

В 18 часов – третий день VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» в Историческом музее Южного Урала.

Программа:

С 18 до 19 часов - танцевальные мастер-классы Школы танцев «Вероника» (Летняя эстрада).

С 20 до 22 часов - танцевальные мастер-классы и конкурсы по латиноамериканским танцам (Летняя эстрада).

С 19 до 21 часа - исторический бал (между башнями).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 мая - Всемирный день пчел.

20 мая - Всемирный день метрологии.

20 мая - День Волги.

20 мая - Всемирный день травматолога.

20 мая в народном календаре – Купальница.

20 мая - День Святого Бернадина Сиенского (покровитель рекламистов и сотрудников пресс-служб).

20 мая 1570 года в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.

20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

20 мая 1942 года учрежден орден Отечественной войны I и II степени.