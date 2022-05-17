Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».

С 20 мая по 01 июня 2022 года состоится 32-й областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2022», который пройдет в 5 городах области.

Основным событием «Сцены» этого года станут спектакли для детей. В конкурсной программе примут участие профессиональные театры области из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея. В рамках конкурсной программы будут представлены 15 спектаклей для детей. Театр для юных зрителей – это всегда радостное событие, это новые впечатления, которые можно разделить со своими родными и близкими, это настоящая встреча с чудесами.

У фестиваля будет мощное жюри из представителей театральной общественности Южного Урала и Москвы. Его возглавит эксперт Российской национальной премии «Золотая маска» Елена Покорская. Также организаторы решили продолжить традицию детского жюри, которое наравне со взрослыми коллегами посетит все спектакли и вынесет свой вердикт.

Награждение победителей детской «Сцены» состоится 1 июня в День защиты детей в обновленном зале Челябинского театра кукол имени В. Вольховского. Напомним, что театр ранее был закрыт на капитальный ремонт, который проходил в рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2019-2021 гг.

Профессиональный фестиваль театров 2022 года не обойдут и нововведения. «Сцена» приобретет яркое, лаконичное, современное оформление. Новый фирменный стиль направлен на выстраивание коммуникации с юными зрителями. В нем появятся персонажи – Театральные, простые и «неутяжеленные» в своем графическом исполнении. Автором персонажей является актер Челябинского театра кукол им. В.Вольховского – Александр Малышев.

Каждый герой новой айдентики персонализирован, имеет свою легенду, которая вполне может резонировать и перекликаться с мыслями детей и подростков в отношении театрального искусства-Карузов,Билли-милли,Вильям, Коля-Поля Приколи, Майя и Степа. Каждый ребенок может найти своего «любимчика», следить за его рассуждениями, вместе познавать увлекательный мир театра и открывать лично для себя новое пространство. В нашем случае, конечно, театральное.

Напомним, что на «Сцене» прошлого года были представлены «спектакли для взрослых, с возрастным цензом 12+. Ежегодный формат позволяет проводить отдельные фестивали для детской и взрослой аудитории. Главную награду «Гран-при. Лучший спектакль» в 2021 году взял спектакль «Саня, Ваня с ними Римас» Челябинского нового художественного театра.

Вся самая актуальная информация о фестивале доступна в официальной группе ВКонтакте 32-й областной фестиваль театров «Сцена−2022» и на сайте фестиваля.

В постановки спектаклей внедряются и технические и технологические инновации-например новое механическое оборудование, световое и звуковое-все направлено на то, чтобы юному зрителю было интересно полностью погрузиться в действие на сцене.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области и Законодательного собрания Челябинской области. Организаторами выступают Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Челябинское областное отделение «Союз театральных деятелей».

Также в этом году в рамках фестиваля началось сотрудничество с благотворительным фондом «Искорка».

Театральный фестиваль "Сцена" в материалах нашего агентства:

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