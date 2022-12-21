Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 декабря.

В 9 часов глава города Челябинска Наталья Котова проведет выездное совещание по развитию спорткомплекса «Сигнал», который в этом году был выкуплен муниципалитетом и перешел в собственность города.

В 10 часов 30 минут в Челябинске состоится Предновогодний Кубок по баскетболу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарат (ул. Сталеваров, 5А, ДК «Восток»).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Как оформить дом, построенный на своем земельном участке» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов в ЮУрГУ – большая Новогодняя перемена. Желающие смогут сделать моментальные фотографии у ёлки на память со снеговиками, получить памятные подарки и зарядиться новогодним настроением (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, главный корпус, холле второго этажа).

В 13 часов в отделе краеведения Публичной библиотеки состоится встреча «Народы Урала – чуваши: обычаи и традиции». С семейными традициями, культурой и ценностями чувашского народа читателей Публички познакомят Артемий и Екатерина Тельцовы (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, зал № 8).

В 15 часов в ЧелГУ состоится астрофизический семинар. Участники обсудят массы звёзд, метеорные потоки декабря и устроят астрофизический ликбез (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, первый корпус, аудитория А-13).

В 16 часов состоится подведение итогов реализации социального проекта «Школа жизни». Проект реализуется на базе тренировочных квартир, созданных в 2021 году по инициативе Главы города Натальи Котовой (Челябинск, ул. Каслинская, 15).

В 17 часов в Клубе «Шершни» состоится новогоднее мероприятие для детей 8-12 лет «Как морской царь в чудо поверил» (поселок Шершни, ул. Центральная, 3А).

В 18 часов в ЧелГУ состоится мастер-класс по дизайну. Участники обсудят, как дизайн влияет на современные тенденции, как и где искать «мысли и формы» и почему искусство рождается из боли. Регистрация (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ, второй этаж).

В 18 часов 30 минут участники книжного клуба «Экфрасис» в Музее изобразительных искусств обсудят «Сагу о Форсайтах». Роман

В 20 часов в Челябинске состоится Предновогодний Кубок по баскетболу среди инвалидов с нарушением слуха (ул. Красноармейская, 140).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного уровня, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 декабря – День энергетика

22 декабря – Международный день бардовской песни.

22 декабря – День образования Пенсионного фонда России.

22 декабря – День Гидрометеорологической службы Вооружённых сил России.

22 декабря в православном календаре - Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.

22 декабря в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

22 декабря в народном календаре – Анна Темная.

22 декабря 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок.

22 декабря 1920 года принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

22 декабря 2000 года Указом президента РФ установлен Памятный День российской гвардии.