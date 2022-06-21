Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+).

С двух часов ночи до рассвета в Челябинске состоится акция «Огненная картина» в Саду Победы перед мемориалом «Защитникам Отечества» (сбор СМИ в два часа 10 минут).

В четыре часа утра в Челябинске Волонтёры Победы зажгут огненные картины войны и свечи памяти в Саду Победы.

В четыре часа утра в Златоусте у Мемориального комплекса зажгут лампады в память обо всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

С шести часов до 24 часов в Миассе в торжественном карауле у Вечного огня пройдёт Всероссийская акция «Вахта Памяти».

В 11 часов состоится Церемония возложения цветов и венков у мемориала «Скорбящая мать».

В 22 часа в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» все желающие смогут зажечь свечи и почтить память погибших героев.

С 9 до 19 часов в Челябинской областной Публичной библиотеке состоится Большой книжный просмотр (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, читальный зал № 4).

В 10 часов в Челябинске состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, в которой примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер регионального парламента Александр Лазарев (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»).

В 10 часов в парке «Сад Победы» в Челябинске состоится митинг, посвященный дню Памяти и Скорби.

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Челябинск, ул. Кирова, д, 114, к. 504)

В 11 часов в Челябинском театре оперы и балета состоится репетиция балета «Корсар», премьера которого откроет XIII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» (встреча представителей СМИ служебного гардероба, заходить через КПП со стороны Цвиллинга).

С 11 до 12 часов – пресс-подходы (спикеры: хореограф-постановщик – народный артист России Юрий Клевцов, художник-постановщик – действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи, солисты Лири Вакабаяси и Алексей Шакуро).

В 12 часов – репетиция спектакля.

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (Челябинск, ул. Кирова, д, 114, гербовый зал).

В 13 часов 30 минут в кинотеатре «Знамя» состоится встреча участников трудовых отрядов детей и молодежи с представителями Совета ветеранов Центрального района города Челябинска и общественным деятелем, писателем и кинорежиссером картины «Зарницы Николая Кузнецова» Владимиром Вафиным. Здесь же школьники присоединятся к всероссийской «Минуте молчания» (Челябинск, ул. Кирова, 112).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по бюджету и налогам (Челябинск, ул. Кирова, д, 114, конференц-зал).

В 14 часов 15 минут по местному времени (12 часов 15 минут по московскому времени) одновременно по всей России объявляется минута молчания в память о тех, кто стал

живым свидетелем самой кровопролитной войны XX века, тех, кто ценой своей жизни отвоевал мир для своих детей, внуков, наше будущее. Южноуральцев приглашают присоединиться к памятной акции.

В 22 часа в Магнитогорске у монумента «Тыл-Фронту» пройдёт торжественная акция «Свеча памяти» в знак уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.

Музей Победы организует тематическую онлайн-программу, посвященную 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Виртуальным посетителям напомнят о первых, самых трагических днях войны. На сайте музея подготовлены экскурсии, викторины с призами и кинопоказ.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий Центральной детской городской библиотеки им. А.М. Горького в Челябинске.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

22 июня в православном календаре – Кириллов день. Православная церковь чтит память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

22 июня в народном календаре – Кириллин день.

22 июня в календаре праздников славян - День Скипера Змея (Змеиный день).

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз - началась Великая Отечественная война.