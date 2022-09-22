Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 сентября.

В 9 часов 40 минут на территории городского бора пройдёт Всероссийская осенняя акция по посадке леса «Сохраним лес». Будет высажено порядка двух тысяч сеянцев сосны (Челябинск, у памятника академику И.В. Курчатову).

В 10 часов в Челябинске продолжится специализированная конференция «Современное здравоохранение Южного Урала». Второй день будет полностью посвящен вопросам профилактики. С докладами выступят врачи Челябинского центра онкологии и ядерной медицины и Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (Челябинск, ул. Труда, 183 ТРК «Гагарин Парк»).

С 10 до 18 часов будет работать выставка, где будет представлены новейшие разработки медицинского оборудования российского и белорусского производства.

- посетители смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа, измерить давление и уровень сахара в крови, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

В 10 часов продолжится XII Областная практическая конференция «Госзаказ-2022. Просто о сложном» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит»).

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию «Получение сертификата электронной подписи в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2234).

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную устройству в южноуральские семьи детей-сирот из ДНР.

В 11 часов состоится пресс-тур в село Долговка Еткульского района на базовую станцию, построенную компанией «Ростелеком». Станции будет присвоено имя 25-летия интернета в России.

В 11 часов продолжится Южно-Уральская Книжная Ярмарка #РыжийФест. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

С 12 до 14 часов студенты ИТ-специальностей вузов смогут сдать шесть нормативов ГТО в рамках Форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (Челябинск, пр. Ленина, д. 84, стадион легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной).

В 14 часов состоится пресс-конференция о сервисе Публичной кадастровой карты «Земля для стройки» (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов состоится масштабный деловой праздник - форум «Бизнес Урала – 2022» (Челябинск, пр. Ленина 26А, Гранд отель «Видгоф»).

В программе:

- пленарное заседание, рабочие секции «Микро и малый бизнес», «Промышленность», «Строительство и КРТ», выставка товаров и услуг, активный нетворкинг, гала-ужин.

- празднование 20-летнего юбилея Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В 14 часов 30 минут на центральной сцене в парке им. Ю.А. Гагарина в Челябинске состоится митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. В концерте примут участие: народный артист РФ Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль», а также лучшие коллективы Челябинской области (Челябинск, ул. Коммуны, 100, парк им. Ю.А. Гагарина, центральная сцена).

В 15 часов в Челябинске продолжится фестиваль науки «КСТАТИ». Программа.

В 15 часов - презентация книги «Динозавры России. Прошлое, настоящее, будущее» палеонтолога Антона Нелихова (Челябинск, пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра международной торговли, зал «Таганай»).

В 16 часов - презентация книги «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей» (пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра международной торговли, зал «Таганай»).

В 19 часов - Древние чудовища Южного Урала. Необычная история Южного Урала, рассказанная палеонтологом Антоном Нелиховым (ул. Орджоникидзе, 50, Кванториум, третий этаж, Ассоциация экспериментальной археологии «АРХЕОС»).

В 19 часов 30 минут - научно-популярное ток-шоу «Что пошло не так?» (ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу со стороны памятника).

В 19 часов состоится гала-концерт IX международного фестиваля «Джаз на большом органе» (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 сентября - Международный день жестовых языков.

23 сентября 2022 года - День осеннего равноденствия.

23 сентября в народном календаре – Петр и Павел Рябинники.

23 сентября 1848 года - День рождения жевательной резинки.