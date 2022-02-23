Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 февраля.

С 9 до 13 часов в Челгу состоится День сбора макулатуры. В 1, 2, 3, 5 корпусах и в общежитии будут развёрнуты пункты приёма макулатуры, батареек и пластиковых крышечек. Активные студенты получат призы от профкома.

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области в режиме видеоконференции.

С 11 до 14 часов состоится мастер-класс для предпринимателей «Как составить ВЭД контракт: лайфхаки для бизнеса», посвященный юридическому сопровождению экспортной деятельности (ул. Российская, 110, к1, центр «Мой бизнес», большой зал, второй этаж).

В 12 часов состоится презентация проекта строительства новой пешеходной улицы 40-летия Победы (Академ Риверсайд). Принимает участие глава города Челябинска Наталья Котова.

В 14 часов состоится вручение свидетельств молодым семьям Челябинска на улучшение жилищных условий. Принимает участие глава города Наталья Котова (по. Революции, д. 2, пятый этаж).

В 14 часов состоится открытое занятие по нейрофитнесу для школьников 2-3 классов Центра помощи детям «Аистенок». Мероприятие приурочено ко Дню цифрового обучения (Digital Learning Day, в этом году он выпадает на 24 февраля). Детей ждут занятия на нейротренажёрах и интерактивном оборудовании, а также экскурсия по предприятию «Инновации детям», где учащиеся познакомятся с работой разработчиков, увидят процесс создания компьютерных игр (Челябинск, ул. Кирова, 132, компания «Инновации детям»).

В 15 часов состоится встреча с доктором юридических наук, профессором, руководителем научной школы кафедры права, лучшим ученым филиала Шнарбаевым Булатбеком Кабдушевичем на тему: «Реформирование правоохранительной и судебной системы: теория и практика» (конференц-зал Костанайского филиала ЧелГУ).

В 16 часов 40 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Русские грузины. Фильм второй». Вторая часть проекта Леонида Парфенова (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 17 часов в Камерном театре состоится церемония открытия выставки детских рисунков, посвященной «Дороге жизни» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 18 часов в Челябинской Публичной библиотеке состоится новая встреча клуба любителей сериалов Публички. Она будет посвящена ситкому про ненавидящего весь мир ирландца Бернарда Блэка, владельца убыточной книжной лавки в Лондоне, и его друзей: неуклюжего просветлённого ассистента Мэнни и Фрэн, работающей в магазине по соседству (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж. Выставочный зал Публички).

В 18 часов 30 минут в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Челябинском музее изобразительных искусств состоится мастер-класс «Абстрактный скетчинг» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Ночь на Земле». Один из характерных фильмов Джима Джармуша, в прошлом году отметивший 30-летний юбилей. Пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Оригинальная звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 19 часов информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска проведет турнир «Brainshaker» - коктейль из азарта, знаний и дружеской атмосферы. Научные открытия и массовая культура, современные технологии и «ящик Шрёдингера». Команды от 3 до 5 человек, участие бесплатное. Регистрация.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 февраля в календаре праздников славян - Великий Велесов день.

24 февраля в народном календаре – Власьев день, Коровий праздник.

24 февраля 1938 года выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном.

24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь.