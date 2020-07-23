Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 24 июля.
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Могут ли частные музеи привлечь туристов в Челябинскую область».
Справка.
24 июля - День флориста в России.
24 июля - День кадастрового инженера в России.
24 июля в православном календаре- День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.
24 июля в народном календаре – Ольга Страдница.
24 июля 1704 года Русские войска отбили у шведов город Юрьев.
24 июля 1790 года Екатерина II повелела отдать под суд автора «Путешествий из Петербурга в Москву» А.Радищева.
24 июля 1870 года в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско.
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