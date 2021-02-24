Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25 февраля

Энергетики возобновили электроснабжение более 60 процентов южноуральцев

В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно

В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку

В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди

Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 февраля.

В 9 часов в целях совершенствования качества подготовки и укрепления научного сотрудничества в Южно-Уральском государственном университете в онлайн-формате пройдет VI Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и представителей предпринимательских структур «Проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск эффективных решений».

В 11 часов в открытом формате состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, большой зал, третий этаж).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в формате онлайн пресс-конференцию ««Большая перемена»: новые возможности для школьников региона» с участием заместителя начальника отдела образовательных программ «Роспатриотцентра» Михаила Данькина, руководителя структурного подразделения областного центра дополнительного образования детей, регионального куратора проекта «Большая перемена» Светланы Буравовой и победителями конкурса прошлого года.

ДЛЯ СПРАВКИ:

25 февраля – День памяти Иверской иконы Божией Матери.

25 февраля – Алексей Рыбный.

25 февраля - Всемирный день стерилизации домашних животных.

25 февраля – Международный день блина.

25 февраля - День рождения револьвера.

25 февраля - День открытия спирта.

25 февраля - День составления географических карт несуществующих земель.

25 февраля - День арахиса в шоколаде.

25 февраля - именины отмечают Евгений, Антон, Алексей, Мария.