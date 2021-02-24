Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 февраля.
В 9 часов в целях совершенствования качества подготовки и укрепления научного сотрудничества в Южно-Уральском государственном университете в онлайн-формате пройдет VI Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и представителей предпринимательских структур «Проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск эффективных решений».
В 11 часов в открытом формате состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, большой зал, третий этаж).
В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в формате онлайн пресс-конференцию ««Большая перемена»: новые возможности для школьников региона» с участием заместителя начальника отдела образовательных программ «Роспатриотцентра» Михаила Данькина, руководителя структурного подразделения областного центра дополнительного образования детей, регионального куратора проекта «Большая перемена» Светланы Буравовой и победителями конкурса прошлого года.
ДЛЯ СПРАВКИ:
25 февраля – День памяти Иверской иконы Божией Матери.
25 февраля – Алексей Рыбный.
25 февраля - Всемирный день стерилизации домашних животных.
25 февраля – Международный день блина.
25 февраля - День рождения револьвера.
25 февраля - День открытия спирта.
25 февраля - День составления географических карт несуществующих земель.
25 февраля - День арахиса в шоколаде.
25 февраля - именины отмечают Евгений, Антон, Алексей, Мария.