Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 мая.

В 9 часов 40 минут состоится выезд мобильного комплекса по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности» в МКОУ «Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Коркинского муниципального района (Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27Б, МКОУ «Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»).

В 10 часов состоится репетиция балета-феерии «Сказки Гофмана», премьера которого пройдет в рамках XII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». Общение с хореографом-постановщиком Надеждой Калининой, художником Сергеем Новиковым и солистами.

С 10 часов в рамках Дней дизайна в Публичке в течение дня будет проходить воркшоп «Модуль в шрифте». Шрифтовой дизайнер и типограф, сотрудник словолитни Paratype Ник Недашковский покажет, как создавать буквы и слова, используя лекало вместо привычных инструментов. А по окончании (в 19 часов) прочтет небольшую лекцию «Шрифт. Технологии и культура» – о том, как технологические прорывы и культурные запросы меняют внешний вид, состав знаков и приемы применения шрифтов (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

В 11 часов губернатор Алексей Текслер выступит с традиционным ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания региона (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли, второй этаж, зал «Аркаим»).

В 11 часов состоится масштабный субботник по уборке поляны Бажовки 2021. Оргкомитет фестиваля и весь Пластовский район приглашает всех неравнодушных и желающих присоединиться к уборке территории и подготовить творческую площадку фестиваля (с. Демарино Пластовского района).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт онлайн-конференцию по ситуации в малом и среднем бизнесе.

В 11 часов в Уральском филиале Финансового университета при Правительстве РФ в рамках работы по продвижению финансовой грамотности среди населения, состоится круглый стол на тему: «Что необходимо знать о рынке ломбардов его участникам и потребителям» (Челябинск, ул. Работниц, 58, ауд. 101).

В 13 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Кирова, 114, пятый этаж, зал заседаний.).

В 18 часов Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» и СтопГОК приглашают на совместный просмотр документального фильма «Мертвая река» (об экологической катастрофе на севере Свердловской области) и творческую встречу с режиссёром Робертом Карапетяном. Организаторы заверяют, что фильм актуален для Челябинской области в связи с обнаружением ртути в центральной скважине деревни Шумаки (Челябинск, проспект Ленина, 21А, первый этаж отеля Меридиан).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 мая - Международный день пропавших детей.

25 мая - День филолога.

25 мая – День полотенца.

25 мая – День Нерпенка.

25 мая – День Африки.

25 мая - Всемирный день щитовидной железы.

25 мая в народном календаре – Епифанов день, Рябиновка.