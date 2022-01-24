Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 января.

С 10 до 11 часов Минцифры проведет для студентов IT-направлений День открытых дверей в Челябинском региональном центре навигационно-информационных технологий. Участников ждет знакомство с IT-проектами, реализуемыми командой Минцифры, направлениями для прохождения практики. Также для студентов будет организована экскурсия по офису Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий, в стенах которого разрабатываются цифровые решения для органов власти и населения (Деловой центр «Ньютон», шестой этаж, iТерритория).

В 10 часов 30 минут состоится открытие ретро-выставки авосек в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме имени А.В. Яковлева. Кроме того, посетители выставки смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению авоськи (ул. Пограничная, 4).

В 11 часов состоится торжественная церемония награждения самых активных волонтеров мега-пункта вакцинации города Челябинска.Благодарственные письма добровольцам, отработавшим в пункте вакцинации максимальное количество смен, вручит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете пройдет ежегодный праздник – День российского студенчества. Студенты и преподаватели вуза примут участие в квест-программе «Поймай студенческую волну». В честь Татьяниного дня ректор традиционно исполнит три студенческих желания (Челябинск, проспект Ленина, 85, второй корпус, первый этаж).

В программе:

- тематические квест-площадки,

- танцевальные батлы,

- угощение шампанским и разными вкусностями.

- открытие лофт пространства студенческого коворкинга.

В 12 часов Челябинский государственный университет отметит День студента хоккейным турниром в валенках. Наставниками студенческих команд выступят гендиректор ХК «Трактор» Иван Савинов и талисман команды – Белый медведь. В программе – хоккей на валенках, фотосессия, музыка, ход-доги и тёплый пунш (сбор участников в 11 часов 30 минут у хоккейной коробки рядом с главным корпусом университета, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 12 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Уральской транспортной прокуратуры Владимира Дроздецкого. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале Интерфакса.

С 12 до 13 часов в рамках проекта «Урок цифры» состоится онлайн-урок «Исследование кибератак: онлайн угрозы в соцсетях и как с ними бороться» для учащиеся 3-6 классов. Цель – актуализация знаний в вопросе информационной безопасности и сохранении персональных данных при нахождении в сети Интернет.

В 13 часов состоится III Областная конференция «Нацпроекты. Госзакупки», на которой расскажут о планируемых в 2022 году государственных и муниципальных закупках по нацпроектам, реализуемым в регионе, и о мерах поддержки.

С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в рамках проекта «Урок цифры» состоится интерактивный семинар «Исследование кибератак: как отличить фейковые новости в Интернете» для учащихся 8-11 классов. Во время семинара школьники узнают, чем опасны фейки в интернете и как отличить настоящую новость от поддельной, что такое кликбейт и в чем его опасность, как новостные заголовки влияют на восприятие информации.

В 14 часов состоится презентация фотоальбома «Легенды сцены. Челябинск. Избранное» (ул. Кирова, 78, концертный зал органной и камерной музыки «Родина»).

В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему «Важные изменения законодательства в отношении должников и плательщиков алиментов». Спикер - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Юлия Третьякова.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 января - День студентов (Татьянин день).

25 января - День штурмана Военно-Морского Флота России.

25 января в православном календаре - День памяти святой мученицы Татианы

25 января в лютеранском календаре – День обращения апостола Павла.

25 января в народном календаре - Татьянин день, Бабий кут.