Анонсы событий и мероприятий на 26-28 сентября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26, 27 и 28 сентября.

27 сентября, воскресенье

В 13 часов Челябинский зоопарк в День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда познакомит СМИ с хищными кошками, расскажет о вкладе зоопарка в спасение этих уникальных животных. В честь праздника питомцы получат лакомства и игрушки. А ребята из Клуба юных биологов зоопарка поделятся интересными фактами о жизни диких кошек (Челябинск, ул. Труда 191, МБУК «Зоопарк»).

28 сентября, понедельник

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Снежинский городской округ.

В 10 часов в Управлении Росгвардии по Челябинской области состоится донорская акция в рамках проекта «Деды проливали, мы - отдаём» (ул. Степана Разина, д. 6В, Управление Росгвардии по Челябинской области).

Справка.

26 сентября - Европейский день языков.

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября -Всемирный день контрацепции.

26 сентября по народному календарю - Корнилье.

27 сентября - Всемирный день туризма.

27 сентября 2020 года - Международный день глухих (отмечается в последнее воскресенье сентября).

27 сентября 2020 года - Международный день глухих.

27 сентября 2020 года - День тигра на Дальнем Востоке (отмечается в последнее или четвертое воскресенье сентября).

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России.

27 сентября - День Государственности Республики Саха (Якутия).

27 сентября в православном календаре - Праздник Воздвижения Креста Господня.

27 сентября по народному календарю – Воздвиженье.

28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации.

28 сентября – День Деловой книги в России.

28 сентября – День работника атомной промышленности в России.

28 сентября – День генерального директора в России.

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства.

27 сентября по народному календарю – Никита Гусятник.