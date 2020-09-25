Анонсы событий и мероприятий на 26-28 сентября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26, 27 и 28 сентября.
27 сентября, воскресенье
В 13 часов Челябинский зоопарк в День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда познакомит СМИ с хищными кошками, расскажет о вкладе зоопарка в спасение этих уникальных животных. В честь праздника питомцы получат лакомства и игрушки. А ребята из Клуба юных биологов зоопарка поделятся интересными фактами о жизни диких кошек (Челябинск, ул. Труда 191, МБУК «Зоопарк»).
28 сентября, понедельник
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Снежинский городской округ.
В 10 часов в Управлении Росгвардии по Челябинской области состоится донорская акция в рамках проекта «Деды проливали, мы - отдаём» (ул. Степана Разина, д. 6В, Управление Росгвардии по Челябинской области).
Справка.
26 сентября - Европейский день языков.
26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
26 сентября -Всемирный день контрацепции.
26 сентября по народному календарю - Корнилье.
27 сентября - Всемирный день туризма.
27 сентября 2020 года - Международный день глухих (отмечается в последнее воскресенье сентября).
27 сентября 2020 года - Международный день глухих.
27 сентября 2020 года - День тигра на Дальнем Востоке (отмечается в последнее или четвертое воскресенье сентября).
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
27 сентября - День Государственности Республики Саха (Якутия).
27 сентября в православном календаре - Праздник Воздвижения Креста Господня.
27 сентября по народному календарю – Воздвиженье.
28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации.
28 сентября – День Деловой книги в России.
28 сентября – День работника атомной промышленности в России.
28 сентября – День генерального директора в России.
28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства.
27 сентября по народному календарю – Никита Гусятник.
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