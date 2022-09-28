Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 сентября.

В 9 часов в Челябинске стартует Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (ул. Труда, 179, отель Radisson Blu). Программа.

В 8 часов будет дан цифровой старт - утренняя пробежка со знаменитым спортсменом (стадион «Динамо», ул. Коммуны, 98.

В 9 часов - выставка «Импортозамещение в IT. Актуальные решения для бизнеса».

В 9 часов 30 минут – круглый стол «Цифровая экология: аппаратные и программные решения для организации локального уровня мониторинга и контроля качества окружающей среды для промышленного города».

В 10 часов – круглый стол «Меры поддержки для IT-компаний: мифы и реальность»

В 10 часов – круглый стол «Цифровые компетенции в металлургической промышленности».

В 14 часов 20 минут – круглый стол «Информационная безопасность в современных реалиях. Отражаем новые киберугрозы».

С 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов – Киберобучения на киберполигоне AMPIRE (на киберполигоне отрабатываются практические навыки специалистов, экспертов разного профиля, руководителей в области информбезопасности).

В 13 часов и в 15 часов – воркшоп по кибербезопасности (бизнес-игра, в процессе которой с использованием решений компаний-разработчиков отечественного ПО и аппаратных средств защиты информации участники решают реальные задачи по обеспечению информационной безопасности предприятия).

В 14 часов – торжественное открытие форума. В мероприятии примет участие губернатор Алексей Текслер.

В 14 часов 10 минут - награждение победителей регионального конкурса «Лучший IT-проект региона» и хакатона для разработчиков.

В 14 часов 20 минут – панельная дискуссия.

В 14 часов 10 минут – панельная дискуссия «Импортозамещение: реальность нашего времени».

В 15 часов 30 минут – подписание соглашения между Правительством региона и Союзом машиностроителей.

В 15 часов 35 минут – пресс-подход

В 16 часов 40 минут – консультации по мерам поддержки.

В 17 часов 30 минут – культурная программа.

В 20 часов – торжественный прием.

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию по кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Телефон: 8 (351) 237-27-14, 8 (351) 728-75-00 (доб. 2264).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д, 114).

В 11 часов состоится процедура распаковки экспонатов для выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.» (Челябинск, ул. Труда 100, Большой выставочный зал Исторического музея Южного Урала).

В 12 часов состоится завершающий очередной этап Народного благотворительного проекта «Огни Победы».

В 16 часов состоится благотворительный вебинар для людей, страдающих рассеянным склерозом и их родственников. Его проведут доцент кафедры Нервных болезней ЮУГМУ, к.м.н., Екатерина Лузанова и врач-уролог Алексей Нуриев, специализирующийся на проблемах нейроурологии. Регистрация для участия.

В 16 часов 30 минут состоится презентация эскизного проекта благоустройства пешеходной зоны по ул. Братьев Кашириных (Челябинск, ул. Кирова, 10, администрация Калининского района).

В 16 часов 30 минут состоится церемония открытия Суперкубка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2022» (Челябинск, ул. Коммуны, 98, стадион «Центральный»). Игры будут проходить с 29 сентября по первое октября.

В 17 часов 30 минут – старт самых младших футболистов (дети 5–6 лет) на мини-турнире «МЕТРОШКА бэби».

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится мастер-класс по перевёртышам. Посетители смогут создать собственную иллюстрацию-перевертыш, вдохновившись версиями знаменитых картин-перевертышей авторства Пабло Пикассо, и попробовать смешанную технику рисунка, которая позволяет художнику воспользоваться преимуществами различных художественных материалов одновременно (Челябинск, пл. Революции, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 сентября 2022 года - Всемирный день моря.

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - День отоларинголога.

29 сентября - Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

29 сентября в католическом календаре – День святого Михаила.

29 сентября в народном календаре – Ефимия, Птичья костка.