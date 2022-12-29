Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 декабря.

В 17 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 17 до 19 часов - театрализованная музыкально-игровая программа «На дне морском».

С 17 до 19 часов - интеллектуальные и подвижные игры «В океане знаний и книг».

С 17 до 20 часов - новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Челябинском центре искусств завершается выставка «В ожидании Рождественского чуда» (г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 17часов 30 минут на площадке Камерного театра начнется музыкально-театральное шоу «Камерный beat». Мероприятие приурочено к новогодним праздникам и ко дню рождения Камерного театра, который отмечается 31 декабря.

В 18 часов 30 минут в Концертном зале им. С. С. Прокофьева начнется концерт Деда Мороза.

В 18 часов 30 минут состоится Новогодний вечер в органном зале. Зал органной и камерной музыки «Родина» (ул. Кирова, 78).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

«Библионяня»: развивающие занятия и новогодние утренники в рамках проекта по созданию в детских библиотеках города площадок интеллектуального развития дошкольников.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 декабря - День Союза Советских Социалистических Республик.

30 декабря - День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

30 декабря по народному календарю – Данилов день.

30 декабря в календаре католических праздников – День святого семейства.

Именины в этот день отмечают Денис, Никита, Сергей и Николай.