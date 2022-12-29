29.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
29.12.2022
Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР
29.12.2022
Челябинская область находится во власти антициклона
29.12.2022
Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем
29.12.2022
После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
28.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря (18+)
27.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
26.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 декабря (18+)
25.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022