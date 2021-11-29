Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 ноября.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Безопасность дорожного движения в Челябинской области».

В 11 часов состоится онлайн-лекция «Влияние стресса на сердце и сосуды». Спикер: Андрей Потапов – врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Андрей Валерьевич расскажет, как стресс влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также о том, как это можно предотвратить. Вы узнаете, как определить уровень стресса, научиться его преодолевать, различать тревогу, депрессию и синдром эмоционального выгорания. Подключиться к конференции можно через Zoom по ссылке. Идентификатор конференции: 779 526 0878. Код доступа: 1.

В 12 часов – пятый день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

С 12 до 16 часов - предварительные бои.

С 17 до 21 часа – открытие соревнований, предварительные бои.

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году (ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 19 часов в рамках проекта ЧелГУ «Воскресный университет» состоится онлайн вебинар «Самопрезентация для гуманитария». Его проведет преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета, филолог, психолог в сфере образования, автор гуманитарного проекта «Смыслоформа» Анастасия Гулеватая. Слушатели лекции смогут оценить свой уровень владения презентационными навыками и получат представление о том, в каком направлении можно их развивать в век господства цифровой коммуникации и соцсетей. Подключиться к конференции можно по ссылке. Идентификатор: 813 7904 0823. Код доступа: 416222.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 ноября – Всемирный день домашних животных.

30 ноября - Международный день защиты информации.

30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия.

30 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Никона Радонежского.

30 ноября в католическом календаре – День святого Андрея у западных христиан.

30 ноября в народном календаре – Григорий Зимоуказатель.

30 ноября 1993 года двуглавый орел вновь утвержден гербом России.