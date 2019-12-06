Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7-9 декабря.

7 декабря, суббота

В 9 часов начинаются соревнования в дисциплине «Параллельный гигантский слалом» I этапа Кубка мира по сноуборду (горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск»).

С 10 до 20 часов будет проходить новогодняя «Ярмарка недвижимости». Представлены как новостройки, так и вторичное жилье от эконом до премиум-сегмента, варианты для комфортной загородной жизни и банковские программы кредитования. Для посетителей подготовлена интерактивная развлекательная программа, акции, подарки, розыгрыши ценных призов (Копейское шоссе, 64, ТРК «Алмаз», на 2 этаже рядом с ёлкой).

В 10 часов состоится спартакиада среди промышленных предприятий г. Челябинска-2019 (шахматы) МБУ СШОР № 9 по шахматам и шашкам (ул. Васенко,100)

В 11 часов состоится очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки» под девизом «Добро как снежный ком!» (у Ледовой арены «Трактор»).

С 11 до 19 часов – третий день фестиваля камнерезного и декоративно-прикладного творчества. Лучшие мастера народных художественных промыслов и ремесленников Урала представят свои интересные изделия и для желающих проведут мастер-классы Организованы мастер-классы (Челябинск, пл. Революции, 1, Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова).

В 12 часов состоится VII областной открытый фестиваль-конкурс детских и молодежных

театров моды «Подиум Д´АРТ- 2019». Планируют принять участие театры моды Челябинска, Снежинска, Трехгорного, Озерска, Коркино и Копейска, а также Сосновского, Саткинского и Троицкого районов (Челябинск, ул. Труда, 92А фойе Челябинской государственной филармонии).

В 12 часов состоится XXX Межрегиональное соревнование по боксу памяти О. Примакова и А. Васина (ДС «Метар-спорт ул. Черкасская,1, спортклуб «Санта» ул. Жукова,24).В 12 часов 20 минут торжественная церемония открытия I этапа Кубка мира по сноуборду (горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск»).

В 13 часов состоится военно-исторический праздник «Битва за Москву». В программе - торжественный митинг, праздничный концерт, интерактивные площадки, выставка военной техники, выставка автомобилей «Москвич». Завершится праздник инсценировкой событий битвы за Москву (Свердловский проспект, 24, школа №137).

В 14 часов 40 минут состоятся пресс-подходы с победителями и призерами первого дня соревнований I этапа Кубка мира по сноуборду (горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск»).

В 15 часов состоится пресс-конференция в рамках I этапа Кубка мира по сноуборду. Участвуют президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах сноуборда Денис Салагаев и спортсмены (горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск»).

8 декабря, воскресенье

В 9 часов начнутся соревнования в дисциплине «Параллельный слалом» I этапа Кубка мира по сноуборду (горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск»).

В 11 часов состоится открытый чемпионат и первенство г.Челябинска по спортивной борьбе (панкратион). МБУ СШОР № 10 по спортивной борьбе и самбо г. Челябинска (ул. Кирова, 15Б)

С 11 до 19 часов – завершающий день фестиваля камнерезного и декоративно-прикладного творчества. Лучшие мастера народных художественных промыслов и ремесленников Урала представят свои интересные изделия и для желающих проведут мастер-классы Организованы мастер-классы (Челябинск, пл. Революции, 1, Музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова).

В 13 часов состоится II Региональный чемпионат по стандартам «Ворлдскиллс» для категории 50+ «Навыки мудрых». На данной площадке будут проводиться профсоревнования по специальности «Поварское дело» (Челябинск, ул. Горького, 38, ДУМ «Смена»).

В 14 часов 40 минут состоятся пресс-подходы с победителями и призерами второго дня соревнований I этапа Кубка мира по сноуборду (горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск»).

В 18 часов состоится фестиваль молодежно-национальных культур «Салам фест» (отель «Малахит», ул. Труда, 153).

9 декабря, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием Натальей Котовой (пл.Революции,2, 5 эт).

В 11 часов состоится возложение цветов и венков, посвященное Дню Героев Отечества (Аллея славы, памятник Доблестным сынам Отечества).

В 11 часов круглый стол по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией (ул. Цвиллинга, 27, третий этаж).

В 12 часов состоится праздничный концерт На мероприятия приглашены проживающие на территории Челябинской области Герои России, близкие родственники погибших Героев Российской Федерации и Героев Советского Союза На мероприятия приглашены проживающие на территории Челябинской области Герои России, близкие родственники погибших Героев Российской Федерации и Героев Советского Союза (в актовом зале ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус).

В 13 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в церемонии открытия VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (ул. Горького, 38, ДУМ «Смена»).

В 14 часов состоится семинар «Современные формы противодействия идеологии экстремизма» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 34 отель «Виктория», зал «Раздольный», 3 этаж).

В 17 часов состоится Фестиваль молодых семей Челябинской области «Семейное счастье» (Челябинск, ул. Труда, 153, изумрудный зал конгресс-отеля «Малахит»).

Справка.

7 декабря - Международный день гражданской авиации.

7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.

7 декабря в православном календаре - День памяти святой великомученицы Екатерины.

7 декабря в народном календаре – Катерина Санница.

7 декабря - День Георгиевского креста (Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия»).

8 декабря - Международный день художника.

8 декабря - День образования российского казначейства.

8 декабря в народном календаре – Клим Холодный.

8 декабря 1992 года вышел указ Президента России о создании Федерального казначейства.

9 декабря - День Героев Отечества в России.

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря - День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

9 декабря в народном календаре – Егор Зимний, Юрий Холодный.