Анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа.
Суббота, 8 августа:
В 9 часов челябинские экоактивисты проведут трехчасовой субботник на берегах Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера.
В 12 часов состоится открытая тренировка по боксу от федерации бокса Челябинска (площадка «Открытый мир» Исторического музея Южного Урала).
В 12 часов состоится фитнес-ZUMBA от Марии Вороновой (летняя эстрада Исторического музея).
12:00 пройдет занятие капоэйра от крупнейшей школы Челябинска ABADÁ-Сapoeira (центральная площадка между башнями Исторического музея).
В 13 часов жителям Челябинска подарит аэробно-танцевальный микс тренер фитнес-клуба «Шоколад» (летняя эстрада Исторического музея Южного Урала).
Понедельник, 10 августа:
В 10 часов в режиме онлайн состоится еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.
В 12 часов начнется пикет «Челябинск против выбросов» (бульвар Славы у здания областного правительства: улица Цвиллинга, 27).
В 12 часов на челябинской Кировке будет торжественно открыта стела с обратным отсчетом времени до Единого дня голосования.
ДЛЯ СПРАВКИ:
8 августа – Всемирный день кошек.
8 августа – Международный день офтальмологии.
8 августа – Международный день альпинизма.
8 августа – по народному календарю, Ермолаев день.
9 августа – День строителя.
9 августа – День воздушных поцелуев.
9 августа - День святого великомученика Пантелеймона - покровителя всех врачей и целителя больных.
9 августа - День книголюбов.
9 августа - День победы русского флота над шведами у мыса Гангут.
9 августа - День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки.
10 августа - День попутного ветра.
10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери.
10 августа - День долгих проводов.
10 августа - Международный день биодизельного топлива.
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