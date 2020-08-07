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Анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа

Общество
Сегодня, 16:13
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Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа.

Суббота, 8 августа:

В 9 часов челябинские экоактивисты проведут трехчасовой субботник на берегах Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера.

В 12 часов состоится открытая тренировка по боксу от федерации бокса Челябинска (площадка «Открытый мир» Исторического музея Южного Урала).

В 12 часов состоится фитнес-ZUMBA от Марии Вороновой (летняя эстрада Исторического музея).

12:00 пройдет занятие капоэйра от крупнейшей школы Челябинска ABADÁ-Сapoeira (центральная площадка между башнями Исторического музея).

В 13 часов жителям Челябинска подарит аэробно-танцевальный микс тренер фитнес-клуба «Шоколад» (летняя эстрада Исторического музея Южного Урала).

Понедельник, 10 августа:

В 10 часов в режиме онлайн состоится еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

В 12 часов начнется пикет «Челябинск против выбросов» (бульвар Славы у здания областного правительства: улица Цвиллинга, 27).

В 12 часов на челябинской Кировке будет торжественно открыта стела с обратным отсчетом времени до Единого дня голосования.

 

ДЛЯ СПРАВКИ:

8 августа – Всемирный день кошек.

8 августа – Международный день офтальмологии.

8 августа – Международный день альпинизма.

8 августа – по народному календарю, Ермолаев день.

9 августа – День строителя.

9 августа – День воздушных поцелуев.

9 августа - День святого великомученика Пантелеймона - покровителя всех врачей и целителя больных.

9 августа - День книголюбов.

9 августа - День победы русского флота над шведами у мыса Гангут.

9 августа - День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки.

10 августа - День попутного ветра.

10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери.

10 августа - День долгих проводов.

10 августа - Международный день биодизельного топлива.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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