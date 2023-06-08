Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 8 июня.

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) проходит всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова» с 5 по 10 июня.

В 10 часов начнется Всероссийский Форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Он станет продолжением прошлогоднего Форума «Импортозамещение. Новые возможности». Главная тема - межрегиональное сотрудничество и актуальные антикризисные меры господдержки как способ обеспечить экономическую независимость и производственную безопасность страны (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35). Программа мероприятия на официальном сайте.

Второй Экологический водный форум Южного Урала пройдет 8-9 июня. Он будет посвящен выработке единой стратегии власти, бизнеса и общества по снижению вредного воздействия на реки и озера (ЧелГУ», г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129).

Деловая программа мероприятия на 8 июня:

10:30–11:00 Открытие специализированной выставки «Экология–2023: общество, инновации, решения».

11:00–12:00 Открытие форума.

12:30–14:30 Работа тематических площадок.

14:40–15:00 Заключение соглашений о сотрудничестве и обмене опытом (театральный корпус, холл на 3 этаже).

15:00–16:00 Пленарное заседание, подведение итогов форума (актовый зал).

В 12 часов «Коммерсантъ Южный Урал» проводит конференцию «Недвижимость Челябинской агломерации: ставка на ипотеку». Участники мероприятия – представители региональной власти, строительной отрасли, агентств недвижимости, банков обсудят текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования в Челябинской агломерации (гранд-отеле «Видгоф», пр. Ленина, 26А).

В 13 часов 30 минут в Доме архитектора пройдут публичные слушания (пр. Ленина, 41а).

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко пройдет танцевальный вечер. Танцевальные вечера будут проходить по вторникам и четвергам в беседке рядом с поляной сказок.

В 18 часов в рамках недели современного искусства ЧелГУ начнется неформальная встреча с Львом Гутовским – королем челябинского современного искусства. Он разложит по полочкам, что и как у нас сейчас по актуальному искусству (Челябинск, пл. Революции, 1).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День Пушкина в России.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 июня - День социального работника.

8 июня - Всемирный день петербургских кошек и котов.

8 июня - Всемирный день океанов.

8 июня - День рождения пылесоса.

8 июня - Международный день домохозяйки и домохозяина.

8 июня - День таинственных знаков и предсказаний.

8 июня - День Республики Карелия.

8 июня - Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга.

8 июня - Международный день IPv6.