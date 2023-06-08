Анонсы событий и мероприятий на 9 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 9 июня.

Продолжит работу Всероссийский Форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Состоится пленарная сессия Всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету». В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35). Программа мероприятия на официальном сайте.

9 и 10 июня будет идти конференция по видеопроизводству в Челябинске. Два дня лекций, 40 спикеров-практиков, выставка оборудования, нетворкинг и разбор работ участников – это форум о видео VidMK23 (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183).

В 11 часов 30 минут в преддверии празднования Дня России у обучающихся ЮУрГУ будет уникальная возможность общения в формате «Диалога на равных» с известными и успешными в своей среде деятелями спорта, медицины, телерадиожурналистики и государственного управления. Расписание мероприятия на сайте.

С 11 до 17 часов на озере Тургояк пройдет «Зеленый фестиваль», в рамках которого состоятся экологические мастер-классы, конкурсы, выступления творческой молодежи. По всему региону пройдет масштабная акция «Вода России» по очистке прибрежной территории водных объектов. Программа и дополнительная информация о форуме представлена в телеграм-канале.

С 16 до 18 часов театр-студия "Стрекоза" - коллектив, который заряжает зрителя своим оптимизмом,проведет отчетный концерт по итогам года. Программа концерта составлена из пластических, хореографических, вокальных номеров. Зрители увидят отрывки из театрализованных спектаклей и клоунаду. Вход свободный («Станкомаш», г. Челябинск, ул. Тухачевского, д. 3).

В 18 часов в ДК ЖД пройдут игры Центральной Уральской лиги КВН. В 1/4 финала примут участие опытные команды, и только лучшие пройдут в следующий этап (Цвиллинга, 54).

В 19 часов в Челябинске откроется выставка винтажных фарфоровых чаш Ленинградского фарфорового завода. Вход свободный. ( ул. Свободы, 2 корпус 5 (центральный вход), 3 этаж лофт 3_17).

В 19 часов вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA». Летняя эстрада государственного исторического музея Южного Урала (Труда,100).

В 21 час в рамках фестиваля Уличного кино пройдет показ уральских короткометражных фильмов, сопровожденные тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих. Инклюзивные показы фильмов молодых режиссеров будут сопровождены голосом профессионального диктора, благодаря которому незрячие и слабовидящие могут не только слышать диалоги, но и понимать видеоряд фильма. (Челябинск, парк Гагарина, у фонтана).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День Пушкина в России.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июня - Международный день друзей.

9 июня - День пускания мыльных пузырей.

9 июня - День Группы советских войск в Германии.

9 июня - День Группы советских войск в Германии.

9 июня - День Дональда Дака.

9 июня - Международный день архивов.

9 июня - День Кораллового треугольника.

9 июня - Международный день кельтского искусства.

9 июня - Всемирный день антифосфолипидного синдрома.

9 июня - День южноамериканского футбола.

9 июня - Всемирный день аккредитаци.