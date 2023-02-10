Анонсы событий и мероприятий на десятое февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий десятое февраля.

В 9 часов 45 минут состоится торжественное открытие Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» (Челябинск, 50 лет ВЛКСМ, 14, плавательный бассейн «Строитель», сбор представителей СМИ в 9.30).

В 9 часов 45 минут – церемония открытия.

В 10 часов – старт соревнований.

В 13 часов – церемония награждения по итогам дня.

В 13 часов 30 минут – семинар «Адаптивный вид спорта плавание».

В 10 часов в ЮУрГУ пройдет серия праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки.

В 10 часов в Университетской "Точке кипения" расскажут о научных достижениях и подведут итоги 2022 года, после чего на площадке пройдет серия разнообразных мастер-классов.

В 13 часов школьников города познакомят с достижениями ученых ЮУрГУ и интересно расскажут о научной деятельности.

В 14 часов в актовом зале пройдет торжественная церемония открытия первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», после чего на сцене выступит Сергей Сапожников с научно-популярной лекцией «Ошибки, которые приводят к успеху».

В 11 часов 30 минут специалисты Челябинской областной специализированной психоневрологической больницы расскажут журналистам об интересных фактах из истории психиатрической службы, покажут свой музей и познакомят с производственными цехами (швейное, матрасное и др. отделения), а также расскажут о перспективах психолого-психиатрической помощи (Челябинск, ул. Кузнецова, 2А, корпус 1).

В 12 часов в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, пройдёт акция «Пушкинский кроссворд» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная библиотека имени Пушкина).

В 12 часов - поэтическая акция «Я вновь читаю пушкинские строки…». Все желающие наизусть или по сборнику почитают любимые стихи поэта.

В 13 часов стартует «Пушкинский кроссворд». Разгадав все кроссворды, участники смогут лучше узнать русского поэта, писателя, драматурга, сказочника А. С. Пушкина.

В 12 часов состоится пресс-конференция «Развитие педагогической науки в Год педагога и наставника» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов в Челябинске будет дан старт спортивным забегам в рамках «Лыжня России 2023» (ул. Усадебная 8а, строение 1, территория центра лыжного спорта спортивной школы олимпийского резерва № 5).

В 16 часов жителей Металлургического района Челябинска приглашают обсудить концепцию благоустройства территории перед школой №141 напротив домов 24, 26А, 28, 30 по ул. 60-летия Октября (ул. Богдана Хмельницкого, 6, администрация Металлургического района).

В 16 часов состоится торжественная церемония чествования работников авиации в честь 100-летия отечественной гражданской авиации (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит»).

С 16 до 20 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится Фестиваль космических наук. Программа (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

Южноуральцев ждет астрономический вечер с видами космоса, лекторием, космическим законодательством, театральными постановками, общением с писателями и творческими мастер-классами.

В учебной медиалаборатории факультета журналистики Челябинского государственного университета состоится питчинг сценариев игрового кино - сценаристы поборются за право получить поддержку ведущих экспертов киноиндустрии и финансирование на реализацию своих проектов (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус ЧелГУ, ауд. 220).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ПЛАН спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения на период, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 февраля - День дипломатического работника.

10 февраля - Всемирный день зернобобовых.

10 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Ефрема Сирина.

10 февраля в календаре праздников славян - День угощения домового - Велесичи, Кудесы.

10 февраля по народному календарю – Ефрем – сверчковый заступник.

10 февраля 754 года открылся Иерийский Собор церковных иерархов (иконоборческий).

10 февраля 1636 года - День рождения утюга: его первое документальное упоминание.