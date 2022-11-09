Анонсы событий и мероприятий на десятое ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на десятое ноября.

В 10 часов в Челябинске состоится XI Съезд национально-культурных объединений Южного Урала. Тема: «Реализация национально-культурных проектов на территории Челябинской области» (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

Программа:

С 10 до 12 часов - пленарное заседание (зал «Малый Малахит», второй этаж).

С 13 до 15 часов - секция 1 «Единство в многообразии - культурный код России» (зал «Малый Малахит», второй этаж).

С 13 до 15 часов - секция 2 «Межкультурная коммуникация в контексте развития региона» (зал «Корпоративный», четвертый этаж).

С 15 до 17 часов - секция 3 «Профилактика социально-негативных явлений как фактор государственной национальной политики» (зал «Малый Малахит», второй этаж).

С 10 до 12 часов состоится «Горячая линия» Управления Росреестра и Кадастровой палаты на тему: «Что делать, если понадобились сведения из ЕГРН», телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362).

С 10 часов до 16 часов 30 минут в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского состоятся Творческие мастерские «Новое передвижничество». Мастер-класс и дискуссию проведет Александр Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова (Челябинск, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства).

В 11 часов в Правительстве Челябинской области состоится торжественный прием обучающихся – победителей VI Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их педагогов-наставников (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

С 11 до 13 часов в холле администрации Миасского городского округа состоится ярмарка вакансий с участием трех предприятий, которые готовы принять на работу специалистов высокой квалификации и выпускников учебных заведений без опыта работы. Есть специальные предложения для иногородних граждан.

В 12 часов глава Челябинска Наталья Котова осмотрит школьные стадионы, где минувшим летом проведена реконструкция и модернизация (отъезд от администрации города в 11.40).

С 14 до 16 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдут бесплатные юридические консультации для горожан. Юрист Челябинской правозащитной ассоциации «ЮМАС» ответит на все интересующие вопросы жилищного, семейного, гражданского, административного и земельного права (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60).

В 14 часов 20 минут состоится пресс-конференция, посвященная приезду в регион представителей белорусских СМИ. На встрече речь пойдет о взаимодействии, обмене опытом, сохранении культурных традиций и связей (Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 611, пресс-центр «КП-Челябинск»).

В 15 часов в Челябинском медицинском колледже состоится открытие мастерских «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность» в рамках национального проекта «Образование» (Челябинск, ул. Софьи Ковалевской, д. 4).

В 16 часов министр по физической культуре и спорту Челябинской области Александр Гриб и генеральный директор ОАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт подпишут соглашение о строительстве универсального манежа «Арена Челябинск». В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер. После подписания предусмотрен пресс-подход (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В 18 часов 30 минут Челябинский театр современного танца покажет спектакль PLUMBUM (16+) в Учебном театре «Дебют» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, ЧГИК).

Афиша детских библиотек Челябинска.

В рамках проекта «Библионяня» состоятся тематические занятия, занимательные игры и физкультминутки для малышей от 1,5 до трех лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября 2022 года – Всемирный день качества.

10 ноября 2022 года – Всемирный день юзабилити.

10 ноября – Всемирный день молодежи

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие.

10 ноября – Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

10 ноября - День кухонной мойки в России.

10 ноября в православном календаре - День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница.

10 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского.

10 ноября в народном календаре - Параскева-Пятница, Бабья заступница.

10 ноября – в 1885 году немецкие инженеры Даймлер и Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

10 ноября 1917 года - День рождения советской милиции.