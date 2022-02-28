Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое марта.

В 13 часов в Общественной палате РФ состоится пресс-конференция, посвященная запуску конкурса родительских советов. Участники пресс-конференции также расскажут об опыте взаимодействия с родительским сообществом РДШ. Мероприятие пройдет в смешанном (очном, дистанционном) формате. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте и YouTube-канале Общественной палаты РФ, а также в официальной группе Российского движения школьников ВКонтакте.

В 16 часов состоится торжественная церемония открытия Всероссийской зимней Универсиады-2022. В Челябинске соберутся спортсмены из 12 регионов России, представляющие порядка 20 вузов. В 2022 году в Челябинске пройдут соревнования по трем видам спорта – керлинг, конькобежный спорт и шорт-трек (Челябинск, ул. Труда, 187А, ледовый дворец «Уральская молния»).

В 17 часов Рособрнадзор проведет онлайн-конференцию, посвященную введению новой модели аккредитации образовательной деятельности. Трансляция.

В 17 часов состоятся пресс-конференция и открытие благотворительной фотовыставки «Дети – цветы жизни», сборы от которой пойдут в Фонд реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Лапа надежды» (Челябинск, ул. Труда, 100, Музейно-выставочный центр Государственного исторического музея Южного Урала, вход со стороны набережной).

Программа:

В 17 часов 30 минут - пресс-конференция.

В 18 часов - официальное открытие выставки.

В 18 часов 30 минут на площадке театра Манекен пройдет вечер современного танца, в программе которого анонсированы сразу две постановки – премьера сайнс-арт спектакля «PLUMBUM» (Челябинского театра современного танца под руководством Ольги

Поны) и гастрольный показ калужского спектакля «ЭФИР».

ДЛЯ СПРАВКИ

1 марта - Всемирный день гражданской обороны.

1 марта - Всемирный день комплимента.

1 марта - День «Ноль дискриминации».

1 марта - День хостинг-провайдера.

1 марта - День экспертно-криминалистической службы МВД РФ.

1 марта - День джигита.

1 марта - День кошек в России.

1 марта - праздник прихода весны.

1 марта 2022 года - Международный день блина.

1 марта в календаре праздников славян - День Кикиморы.

1 марта в народном календаре - Ярилин день.

1 марта 1555 года Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1 марта 2020 года в России принят Закон об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести».