Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое октября.
В 10 часов состоится торжественное открытие мультифункциональной аудитории архитектурно-строительного института ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет, ауд. 203, ЛК АСИ).
В 15 часов состоится специальное гашение почтовой карточки, посвященной Всемирной неделе космоса (пл. Революции, 1, Малой зал Музея изобразительных искусств).
Справка.
7 октября – Фекла Запрядальница.
7 октября в народном календаре - День образования штабных подразделений МВД России
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