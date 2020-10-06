ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября

Общество
Сегодня, 20:28
Размер текста

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое октября.

В 10 часов состоится торжественное открытие мультифункциональной аудитории архитектурно-строительного института ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет, ауд. 203, ЛК АСИ).

В 15 часов состоится специальное гашение почтовой карточки, посвященной Всемирной неделе космоса (пл. Революции, 1, Малой зал Музея изобразительных искусств).

Справка.

7 октября – Фекла Запрядальница.

7 октября в народном календаре - День образования штабных подразделений МВД России

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
02.10.20 17:39
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 октября
Общество
30.09.20 22:52
Анонсы событий и мероприятий на первое октября
Общество
28.09.20 18:39
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Общество
25.09.20 23:24
Анонсы событий и мероприятий на 26-28 сентября
Сегодня, 16:46
В день героев Танкограда десять челябинцев получили звания почетных ветеранов города
Сегодня, 16:24
Челябинск простился с чудо-«Богатырем»
Сегодня, 15:10
Звезда шоу «Танцы» поставит номер для челябинских глухих и слабослышащих детей
Сегодня, 14:52
Пока тепло пришло не во все дома и соцобъекты Челябинской области
Сегодня, 14:38
Власти Челябинска готовы предоставить жильцам дома на Сталеваров маневренное жилье
Сегодня, 14:18
Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»
Сегодня, 13:44
В челябинском парке имени Терешковой появятся ледовые дорожки для катания на коньках
Сегодня, 13:24
Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
Сегодня, 13:11
За сутки в Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 12:56
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Общество
Сегодня, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Общество
Сегодня, 17:17
Источник: в колонии Копейска заключенный заразился коронавирусом после свидания
Новости
Сегодня, 17:53
Общество
«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области
Сегодня, 17:28
Культура
«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск
Сегодня, 16:51
Общество
Южноуральские четвероногие спасатели доказали, что они лучшие в России
Сегодня, 16:46
Общество
В день героев Танкограда десять челябинцев получили звания почетных ветеранов города
Сегодня, 16:04
Происшествия
По факту исчезновения в Севастополе студентки из Челябинской области задержан ее кавалер
Материалы рубрики
Сегодня, 17:53
Общество
«Ростелеком» обеспечил интернетом жителей самого позитивного села Челябинской области
Сегодня, 16:51
Общество
Южноуральские четвероногие спасатели доказали, что они лучшие в России
Сегодня, 16:46
Общество
В день героев Танкограда десять челябинцев получили звания почетных ветеранов города
Сегодня, 15:10
Общество
Звезда шоу «Танцы» поставит номер для челябинских глухих и слабослышащих детей
Сегодня, 14:52
Общество
Пока тепло пришло не во все дома и соцобъекты Челябинской области
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика