Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое октября.

В 9 часов – второй день XI областной практической конференции «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать»: секция № 2 «Закупки в сфере строительства», Секция № 3 «Закупки в сфере здравоохранения», секция № 4 «Координационный совет органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. Совещание с органами государственной власти Челябинской области, осуществляющими ведомственный контроль в отношении подведомственных учреждений» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит», «Изумрудный» зал, «Золотой» зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Безопасная образовательная среда. Результаты научных исследований южноуральских ученых».

В 12 часов в рамках конкурса «Песня не знает границ» председатель жюри, лауреат международных конкурсов Игорь Демарин и народный артист России, композитор Олег Иванов проведут творческую встречу со студентами и преподавателями эстрадного, вокального и инструментального отделений ЮУрГИИ (Челябинск, ул. Плеханова, 41, Южно-Уральский государственный институт искусств).

В 14 часов состоится «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании» (Челябинск, ул. Конструктора Духова, д. 8, школа №116).

В 14 часов 30 минут в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере пройдет вакцинация иностранных граждан от коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» (Челябинск, ул. Яблочкина, 24, ЧОККВД).

В 15 часов состоится встреча космонавта-испытателя, военного лётчика второго класса, Героя Российской Федерации Сергея Прокопьева со студентами ЧелГУ (Челябинск, Братьев Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса).

В 15 часов в ЧелГУ состоится торжественный приём ректора молодых ученых. Мероприятие приурочено к 45-летию вуза (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, 11 корпус).

В 17 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению финала XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» (Челябинск, пл. Революции, 6, Челябинский театр Драмы им. Н. Орлова).

В 18 часов 30 минут в рамках гала-концерта XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» начнутся выступления конкурсантов в сопровождении «Оркестра XXI века» (Челябинск, пл. Революции, 6, Челябинский театр Драмы им. Н. Орлова).

В 20 часов состоится церемония награждение победителей (дипломантов, лауреатов, гран-при) XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» (Челябинск, пл. Революции, 6, Челябинский театр Драмы им. Н. Орлова).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 октября - Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!».

7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ.

7 октября - День вежливых людей.

7 октября в народном календаре - Фекла Запрядальница.