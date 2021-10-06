Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области зрелое «бабье лето» решило задержаться в регионе еще на несколько дней – вп
06.10.2021

«Бабье лето» еще порадует жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска озеленяют транспортную развязку автодороги Меридиан – Копейское шос
06.10.2021

Ясени и яблони: в Ленинском районе Челябинска озеленяют транспортную развязку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В июне этого года в ряде городов России, в том числе и в Челябинске были проведены «Уральские мас
06.10.2021

Мнение эксперта: Деятельность организации «Интерньюс» в России является деструктивной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пред
Коронавирус
Коронавирус
06.10.2021

Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2021

«Пятёрочка открыла «Академию кухни»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2021

Опасный для жителей и пассажиров дом на Российской в Челябинске снесут. В 2033-м
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2021

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2021

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Анонсы
Общество
06.10.2021 20:15

Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое октября.

В 9 часов – второй день XI областной практической конференции «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать»: секция № 2 «Закупки в сфере строительства», Секция № 3 «Закупки в сфере здравоохранения», секция № 4 «Координационный совет органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. Совещание с органами государственной власти Челябинской области, осуществляющими ведомственный контроль в отношении подведомственных учреждений» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит», «Изумрудный» зал, «Золотой» зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Безопасная образовательная среда. Результаты научных исследований южноуральских ученых».

В 12 часов в рамках конкурса «Песня не знает границ» председатель жюри, лауреат международных конкурсов Игорь Демарин и народный артист России, композитор Олег Иванов проведут творческую встречу со студентами и преподавателями эстрадного, вокального и инструментального отделений ЮУрГИИ (Челябинск, ул. Плеханова, 41, Южно-Уральский государственный институт искусств).

В 14 часов состоится «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании» (Челябинск, ул. Конструктора Духова, д. 8, школа №116).

В 14 часов 30 минут в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере пройдет вакцинация иностранных граждан от коронавирусной инфекции однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» (Челябинск, ул. Яблочкина, 24, ЧОККВД).

В 15 часов состоится встреча космонавта-испытателя, военного лётчика второго класса, Героя Российской Федерации Сергея Прокопьева со студентами ЧелГУ (Челябинск, Братьев Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса).

В 15 часов в ЧелГУ состоится торжественный приём ректора молодых ученых. Мероприятие приурочено к 45-летию вуза (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, 11 корпус).

В 17 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению финала XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» (Челябинск, пл. Революции, 6, Челябинский театр Драмы им. Н. Орлова).

В 18 часов 30 минут в рамках гала-концерта XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» начнутся выступления конкурсантов в сопровождении «Оркестра XXI века» (Челябинск, пл. Революции, 6, Челябинский театр Драмы им. Н. Орлова).

В 20 часов состоится церемония награждение победителей (дипломантов, лауреатов, гран-при) XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» (Челябинск, пл. Революции, 6, Челябинский театр Драмы им. Н. Орлова).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 октября - Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!».

7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ.

7 октября - День вежливых людей.

7 октября в народном календаре - Фекла Запрядальница.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области зрелое «бабье лето» решило задержаться в регионе еще на несколько дней – вп
06.10.2021

«Бабье лето» еще порадует жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска озеленяют транспортную развязку автодороги Меридиан – Копейское шос
06.10.2021

Ясени и яблони: в Ленинском районе Челябинска озеленяют транспортную развязку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В июне этого года в ряде городов России, в том числе и в Челябинске были проведены «Уральские мас
06.10.2021

Мнение эксперта: Деятельность организации «Интерньюс» в России является деструктивной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пред
Коронавирус
Коронавирус
06.10.2021

Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, шестого октября, Челябинск и область отмечают День героев Танкограда. Жителей
06.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Новости Челябинска и Челябинской области
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E-mail:

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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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06.10.2021 20:25

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06.10.2021 18:48

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06.10.2021 16:52

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06.10.2021 16:35

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06.10.2021 16:34

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В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ковиду

06.10.2021 11:28

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Среда в Челябинской области будет теплой и без осадков

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Анонсы событий и мероприятий на шестое октября

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В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»

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Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии

05.10.2021 16:35

В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло

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Чтобы людям было тепло: на двух улицах Челябинска снесут два десятка деревьев

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Чернобровина оставили под домашним арестом

04.10.2021 11:31

В Челябинской области растет смертность от ковида

04.10.2021 10:53

Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области

04.10.2021 10:47

Часть домов в Челябинске остаются без отопления

04.10.2021 10:36

В Челябинске подрядчики не торопятся заменять неприжившиеся деревья

04.10.2021 10:28

В Магнитогорске дети ходят в школу по краю обрыва и трамвайным путям

04.10.2021 10:23

Медики Челябинской области будут получать доплаты за вакцинацию

04.10.2021 10:13

Гехт: В ближайшее время начнем вакцинировать иностранных студентов

04.10.2021 10:03

Минфин РФ: Челябинская область сохранила высокую долговую устойчивость в 2021 году

04.10.2021 09:48

Копейчане со следующего года смогут добираться до Челябинска на электричке

04.10.2021 09:33

В Челябинской области развернуто 23 отделения КТ для пациентов с ковидом

03.10.2021 22:46

Ирина Гехт: Ковид изменился, порой КТ-1 к вечеру становится КТ-4

03.10.2021 22:20

Нагрузка на неотложку и скорую в Челябинской области растет, на помощь придут студенты

03.10.2021 17:07

Митрополит Алексий пояснил южноуральцам, что значит нести свой крест

03.10.2021 16:49

Зарплата бюджетников Челябинской области проиндексирована на 5,2%

03.10.2021 15:55

Понедельник в Челябинской области прохладный и без осадков

03.10.2021 15:43

Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки

03.10.2021 15:08

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября

03.10.2021 14:59

Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра

03.10.2021 14:50

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ