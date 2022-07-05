05.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое июля
05.07.2022
Жительница Снежинска лишилась денег, бронируя номер в отеле Сочи
05.07.2022
Полицейские Челябинска изъяли крупную партию паленых сигарет
05.07.2022
Челябинец угнал машину со спящим пятилетним мальчиком
05.07.2022
Осужден южуноралец, задержанный ФСБ за кражу нефтепродуктов
05.07.2022
Южноуралец задержан за убийство дальнобойщика в Башкирии
Анонсы событий и мероприятий на шестое июля
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022