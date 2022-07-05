Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое июля (18+).

В Екатеринбурге продолжается международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2022, участие в которой принимают представители Челябинской области (ЭКСПО-бульвар, дом 2).

В 9 часов состоится пресс-тур министерства сельского хозяйства Челябинской области по промышленным садам Каслинского района.

В 10 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция «Социальные проекты Парка исторической реконструкции «Гардарика» и военно-патриотического клуба «Эхо войны».

С 10 до 12 часов в управлении Росреестра по Челябинской области пройдет горячая линия для выпускников высших и средних учебных заведений. Звонить по телефону: 8 (351) 261-55-36.

В 16 часов городской сад имени Пушкина приглашает старшее поколение челябинцев на танцевальный вечер.

В 17 часов администрация Курчатовского района приглашает жителей обсудить концепцию пешеходной зоны на проспекте Победы от улицы Солнечной до Молдавской (Комсомольский проспект, 41, администрация района). Вход свободный.

В 17 часов литературный клуб для музыкантов и других жителей «Пой, читай, говори» приглашает встретиться в выставочном зале Челябинской областной научной библиотеки (проспект Ленина, 60, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ:

6 июля - Всемирный день поцелуя.

6 июля - Аграфена Купальница - день памяти святой мученицы Агриппины.

6 июля - День сплетения венков.

6 июля - День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ.

6 июля - День рождения Далай-ламы XIV.

6 июля - День жареной курицы.

6 июля - День обеда с вашим веб-мастером.

Именины в этот день отмечают Федор, Теодор, Святослав, Петр, Митрофан, Иосиф, Герман, Артем, Антон, Алексей, Александр, Агриппина.