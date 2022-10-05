Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое октября.

В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 10 часов – начало работы выставки.

С 11 до 18 часов – беседы со священником Челябинской епархии.

В 11 часов - молебен.

В 12 часов – лекция-беседа священника Челябинской епархии Алексия Егорова «Собор Челябинских святых».

В 12 часов 30 минут – концерт коллективов Челябинского института культуры и фольклорного ансамбля «Родоване».

В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В 15 часов – молебен.

В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.

В 19 часов – завершение второго дня работы православной выставки-ярмарки.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная программе «Земский работник культуры» в Челябинской области (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. На мероприятии будут вручены нагрудные знаки «Почетный ветеран города Челябинска», благодарности за вклад в развитие города. Принимает участие заместитель Главы города по социальному развитию Сергей Авдеев (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Итоги проведения Всероссийского форума “Информационное общество: цифровое развитие регионов”» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 15 часов состоится Межрегиональная онлайн-конференция «Кризисный центр – важный ресурс в работе с семьёй», где участники смогут рассказать о своих профессиональных успехах и поделиться опытом (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson blu, зал «Премьер», первый этаж).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 октября - День страховщика.

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.

6 октября - Ираида Спорная.