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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области растет число детей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерс
02.11.2021

Когда детей в Челябинской области начнут вакцинировать от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области наметилась тенденция к сокращению числа случаев госпитализации пациентов с
02.11.2021

В Челябинской области снижается число госпитализаций на фоне роста числа заболевших ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэр Челябинска Наталья Котова и глава Курчатовского района Сергей Антипо
02.11.2021

Как в Москве: Наталья Котова и Сергей Антипов оценили новые качели в экопарке Курчатовского района
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области открыто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 15 тысяч 573 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 по
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей
Новости
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02.11.2021

Анонсы событий и мероприятий на третье ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2021

В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»
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02.11.2021

Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2021

Полиция Челябинска «поселилась» на новой набережной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2021

Челябинский театр оперы и балета завоевал победу в двух номинациях «Сцены»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2021

Жители Санкт-Петербурга обманули южноуральцев на 104 миллиона рублей. В деле - 375 потерпевших
Анонсы
Общество
02.11.2021 18:35

Анонсы событий и мероприятий на третье ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье ноября.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как волонтеры помогают южноуральцам в нерабочие дни».

В 11 часов в Челябинске состоится «Большой этнографический диктант» в очном формате (с использованием QR-кодов). На площадке исторического парка «Россия – моя история» соберутся представители разных национально-культурных центров области, Общественной палаты региона, Областной общественной организации Конгресс татар, «Ассамблеи народов Челябинской области», «Башкирского Курултая», Хуторского казачьего общества «Южный». После диктанта, на который отводится 45 минут  участники акции смогут насладиться выступлением национальных коллективов, которые представят свои лучшие творческие номера (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в режиме онлайн на тему: «Государственные меры финансовой поддержки работодателей в условиях пандемии. Выплата субсидий на нерабочие дни».

С 19 до 22 часов в Историческом музее Южного Урала пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Южноуральцы смогут посетить 16 мероприятий, все –по одному билету стоимостью 100 рублей, приобрести который можно на сайте музея и на входе. Подробности в интервью на сайте «Урал-пресс-информ».

ДЛЯ СПРАВКИ

3 ноября 2021 года - День осведомленности о стрессе.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день.

3 ноября 1957 года в СССР запустили второй искусственный спутник с собакой Лайкой на борту.

3 ноября 1958 года советские ученые наблюдали вулканическое извержение на Луне.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области растет число детей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерс
02.11.2021

Когда детей в Челябинской области начнут вакцинировать от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области наметилась тенденция к сокращению числа случаев госпитализации пациентов с
02.11.2021

В Челябинской области снижается число госпитализаций на фоне роста числа заболевших ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэр Челябинска Наталья Котова и глава Курчатовского района Сергей Антипо
02.11.2021

Как в Москве: Наталья Котова и Сергей Антипов оценили новые качели в экопарке Курчатовского района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области открыто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 15 тысяч 573 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 по
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей
Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2021

Анонсы событий и мероприятий на второе ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на 29 октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Общество

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01.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 30 октября в Челябинской области начнется период
Общество

Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей

30.10.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России
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Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?

29.10.2021
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В Челябинской области не вакцинированным от коронавирусной инфекции сотрудникам
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Иванова временно сменила род дея
Общество

Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась

27.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или получившие лож
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Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения

26.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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02.11.2021 18:15

В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»

02.11.2021 18:09

Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой

02.11.2021 17:55

Когда детей в Челябинской области начнут вакцинировать от ковида

02.11.2021 17:54

Полиция Челябинска «поселилась» на новой набережной

02.11.2021 17:43

Челябинский театр оперы и балета завоевал победу в двух номинациях «Сцены»

02.11.2021 17:37

Жители Санкт-Петербурга обманули южноуральцев на 104 миллиона рублей. В деле - 375 потерпевших

02.11.2021 17:30

Жители Магнитогорска получили льготу на посещение бань

02.11.2021 17:01

В Челябинской области снижается число госпитализаций на фоне роста числа заболевших ковидом

02.11.2021 15:46

ВТБ определил режим работы дежурных офисов на Южном Урале

02.11.2021 15:16

В Озерске пьяная автоледи насмерть сбила пенсионерку

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Свинокомплекс компании «Ромкор» заявил, что не имеет никакого отношения к ограничению подачи воды в Троицке

02.11.2021 15:03

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02.11.2021 14:33

В Магнитогорске сохранится бесплатный проезд для садоводов

02.11.2021 14:05

Малометражные квартиры в России стали дороже почти на треть

02.11.2021 14:05

В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом

02.11.2021 13:54

Водоснабжение в Троицке восстановлено

02.11.2021 13:10

Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов

02.11.2021 13:08

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей

02.11.2021 12:38

Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области

02.11.2021 12:36

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02.11.2021 12:15

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За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год

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В Челябинске выступил прославленный южноуральский жонглер Игорь Попов

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В Троицке введен режим повышенной готовности из-за найденного в реке Уй аммиака

02.11.2021 10:04

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Во вторник в Челябинской области похолодает, усилится ветер, подскочит давление

01.11.2021 19:54

Анонсы событий и мероприятий на второе ноября

01.11.2021 18:18

Хор Валаамского монастыря выступит в Челябинске с программой «Праздничный концерт, посвящённый 30-летию коллектива»

01.11.2021 18:14

Челябинск примет международный фестиваль классической музыки «Кармен»

01.11.2021 17:57

Челябинский театр драмы покажет горожанам «Достоевского без бороды»

01.11.2021 17:43

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01.11.2021 17:33

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01.11.2021 16:16

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29.10.2021 16:38

В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов

29.10.2021 16:24

В Челябинске ищут волонтеров на чемпионат России по боксу среди женщин

29.10.2021 16:17

Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей

29.10.2021 16:11

АЗ «УРАЛ» борется с распространением COVID-19

29.10.2021 16:07

Олег Екимов: Там, где есть профсоюзы, ситуация под контролем

29.10.2021 15:53

Во Дворце спорта «Юность» Челябинска разворачивают мега-пункт вакцинации от ковида и гриппа

29.10.2021 15:19

Ирина Гехт: Все мои родные уже привиты

29.10.2021 14:50

Этой осенью киноманы Челябинской области особенно полюбили картины в жанре хоррор