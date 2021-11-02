Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье ноября.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как волонтеры помогают южноуральцам в нерабочие дни».

В 11 часов в Челябинске состоится «Большой этнографический диктант» в очном формате (с использованием QR-кодов). На площадке исторического парка «Россия – моя история» соберутся представители разных национально-культурных центров области, Общественной палаты региона, Областной общественной организации Конгресс татар, «Ассамблеи народов Челябинской области», «Башкирского Курултая», Хуторского казачьего общества «Южный». После диктанта, на который отводится 45 минут участники акции смогут насладиться выступлением национальных коллективов, которые представят свои лучшие творческие номера (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в режиме онлайн на тему: «Государственные меры финансовой поддержки работодателей в условиях пандемии. Выплата субсидий на нерабочие дни».

С 19 до 22 часов в Историческом музее Южного Урала пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Южноуральцы смогут посетить 16 мероприятий, все –по одному билету стоимостью 100 рублей, приобрести который можно на сайте музея и на входе. Подробности в интервью на сайте «Урал-пресс-информ».

ДЛЯ СПРАВКИ

3 ноября 2021 года - День осведомленности о стрессе.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день.

3 ноября 1957 года в СССР запустили второй искусственный спутник с собакой Лайкой на борту.

3 ноября 1958 года советские ученые наблюдали вулканическое извержение на Луне.