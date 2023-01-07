Анонсы событий и мероприятий на восьмое января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое января.
С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).
С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).
С 10 до 21 часа работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).
С 10 часов до 21 часа 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).
С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).
В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).
В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.
С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
С 13 до 14 часов - Театрализованное представление «Как Морской царь поверил в чудо».
С 13 до 15 часов - Интеллектуальные и подвижные игры «В океане знаний и книг».
С 14 до 15 часов - Концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки».
С 15 часов до 15 часов 30 минут - Семейный фестиваль «Чудо-сани.74».
С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).
В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Волшебная встреча с главным символом Нового года – кроликом» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).
С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоятся первые городские Рождественские гуляния (Челябинск, ул. Коммуны, 100).
В программе:
- костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к Рождественскому вертепу,
- праздничный концерт, в котором примут участие профессиональные артисты и приходские коллективы с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами.
- просветительские викторины с вопросами по истории, культуре и традициям праздника Рождества Христова и получить интересные подарки,
- традиционные русские народные игры и забавы, хороводы,
- мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды (в специально установленном большом теплом шатре),
- выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице, расположенной на сцене. Звонари исполнят традиционные звоны и проведут небольшой мастер-класс.
В 14 часов и 16 часов Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» взрослые и дети смогут поиграть в игру «Мой новогодний сказочный персонаж». Затем с помощью ярких красок ребята создадут собственную книжную иллюстрацию, которая станет прекрасным украшением интерьера (Челябинск, пл. Революции, 1).
АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.
АФИША спектаклей в Молодежном театре (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).
АФИША спектаклей театра драмы имени Наума Орлова (Челябинск, пл. Революции, 6).
АФИША спектаклей и экскурсий театра кукол им В. Вольховского (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).
АФИША спектаклей театра «Манекен» (ул. Пушкина, 64), детского театра песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5) и Нового художественного театра (пр. Ленина, 19).
Кинофильмы в кинотеатре «Знамя» (Челябинск, ул. Кирова, 112).
ДЛЯ СПРАВКИ
8 января в православном календаре – Собор Пресвятой Богородицы.
8 января 2023 года в календаре католических праздников - Крещение Господне у западных христиан.
8 января в календаре праздников славян - Бабьи каши.
8 января – второй день рождественских Святок.
8 января в народном календаре – День повитух.
8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко получил доказательство, что Земля вертится.