Анонсы событий и мероприятий на восьмое января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое января.

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 10 до 21 часа работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 часов до 21 часа 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 14 часов - Театрализованное представление «Как Морской царь поверил в чудо».

С 13 до 15 часов - Интеллектуальные и подвижные игры «В океане знаний и книг».

С 14 до 15 часов - Концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки».

С 15 часов до 15 часов 30 минут - Семейный фестиваль «Чудо-сани.74».

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Волшебная встреча с главным символом Нового года – кроликом» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоятся первые городские Рождественские гуляния (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В программе:

- костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к Рождественскому вертепу,

- праздничный концерт, в котором примут участие профессиональные артисты и приходские коллективы с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами.

- просветительские викторины с вопросами по истории, культуре и традициям праздника Рождества Христова и получить интересные подарки,

- традиционные русские народные игры и забавы, хороводы,

- мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды (в специально установленном большом теплом шатре),

- выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице, расположенной на сцене. Звонари исполнят традиционные звоны и проведут небольшой мастер-класс.

В 14 часов и 16 часов Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» взрослые и дети смогут поиграть в игру «Мой новогодний сказочный персонаж». Затем с помощью ярких красок ребята создадут собственную книжную иллюстрацию, которая станет прекрасным украшением интерьера (Челябинск, пл. Революции, 1).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спектаклей в Молодежном театре (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

АФИША спектаклей театра драмы имени Наума Орлова (Челябинск, пл. Революции, 6).

АФИША спектаклей и экскурсий театра кукол им В. Вольховского (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

АФИША спектаклей театра «Манекен» (ул. Пушкина, 64), детского театра песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5) и Нового художественного театра (пр. Ленина, 19).

Кинофильмы в кинотеатре «Знамя» (Челябинск, ул. Кирова, 112).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 января в православном календаре – Собор Пресвятой Богородицы.

8 января 2023 года в календаре католических праздников - Крещение Господне у западных христиан.

8 января в календаре праздников славян - Бабьи каши.

8 января – второй день рождественских Святок.

8 января в народном календаре – День повитух.

8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко получил доказательство, что Земля вертится.