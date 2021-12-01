Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе декабря.

В 10 часов состоится VI Международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании – icISTIS – 2021». Она пройдет на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ (пр. Ленина 78В, учебный комплекс «Сигма» ЮУрГУ). Программа.

В 9 часов 30 минут - пресс-подход к спикерам конференции.

В 12 часов состоится научно-практическая конференция «Зауральские башкиры на службе государства» (Челябинск, ул. Труда 183, исторический парк «Россия – Моя история»).

В 13 часов – седьмой день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

С 13 до 19 часов – полуфинальные бои.

В 13 часов состоится онлайн-презентация путешествия Деда Мороза с НТВ в 2021 году. Регистрация на пресс-конференцию.

С 13 до 14 часов в Челябинске в режиме онлайн состоится пресс-конференция с Дедом Морозом в рамках шестого «Путешествие Деда Мороза с НТВ. Дед Мороз с помощью волонтеров и добрых людей передаст подарки детям, которые написали письма зимнему волшебнику, а также поздравит горожан с наступающим праздником и ответит на вопросы журналистов (ул. Труда, 183, конференц-зал Исторического парка «Россия - Моя история»).

В 14 часов сотрудники ЮУрГУ и ООО «Уральский инжиниринговый центр» представят полный цикл реализации двух крупных проектов «Передовые производственные технологии и материалы». Команда ученых готова представить установки хромирования. Аналогов разрабатываемой технологии хромирования в мировом машиностроении не существует. Журналисты увидят также абсолютно новый цех по производству гидроприводов с гидростатическими направляющими. Эта разработка не имеет аналогов в нашей стране. Будут продемонстрированы опытные образцы гидроприводов (Челябинск, ул. Енисейская, 48Б),

В 18 часов состоится торжественный слет студенческих отрядов Челябинской области, посвященный окончанию третьего трудового семестра 2021 года (конгресс-отель «Малахит»).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 декабря - День банковского работника России.

2 декабря - День 2D-художников.

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря в народном календаре – Авдей Радетель.