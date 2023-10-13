Анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 октября.

В Челябинске проводится традиционный маркет FashionDay. В рамках этого события можно будет ознакомиться с отечественными брендами одежды, увидеть показы модных коллекций и приобрести понравившиеся изделия (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).

«Поезд здоровья «Вместе против диабета»» примет посетителей в Челябинске. На железнодорожном вокзале оборудуют временный пункт, в котором будут проводиться профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление у обследуемых сахарного диабета или рисков его развития (Привокзальная площадь, 1).

14 октября

С 10 до 20 часов в ТРК Фиеста состоится ярмарка HAND MADE MARKET. Бесплатная игровая программа для детейначнется в 12 часов(ул. Молодогвардейцев, 7, 1-й этаж в галерее между отделами Gloria Jeans и Colin's).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 13 часов 30 минут в экстрим-парке «КЕММА» в Челябинске пройдут соревнования по автокроссу – финал «Кубка Евразии». В финале примут участие спортсмены со всей России. Соревнования пройдут в пяти «взрослых» классах и двух «детских» (Челябинская область, Красноармейский район).

В 14 часов на железнодорожном вокзале Челябинска пройдет торжественная церемония открытия акции «Поезд здоровья «Вместе против диабета». В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск» Алексей Царев.

В 14 часов скейтпарк в парке «Металлург» им. Тищенко примет первый Чемпионат Челябинской области по скейтбордингу в дисциплине «Парк». Регистрация участников начнется в 12 часов (ул. 60-летия Октября, 11).

В 14 часов 30 минут на базе «Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области «Курчатов Центр» состоится «Ярмарка проектов» в рамках программы «Сириус. Лето: начни свой проект» для школьников 6-11 классов и студентов 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений, мечтающих решать серьезные научно-исследовательские задачи ((«Курчатов Центр», ул. Ворошилова, 2).

15 октября

С 11 до 15 часов состоится открытие тропы«Трейл Межгород: Челябинск - L-Town» (ЖК «L-Town», ул. Да Винчи, 2).

В 13 часов начнется фестиваль церковных хоров. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в храме преподобного Сергия Радонежского состоится Первый фестиваль церковных хоров «Прокимен», посвящённый Собору святых Челябинской митрополии. На сцену выйдут хоровые коллективы челябинских приходов. Зрителям расскажут о святых Южного Урала. Прозвучат поэтические произведения, посвященные новомученикам и исповедникам Русской Церкви (Свято-Сергиевский храм, пр. Победы, 398).

С 13 до 15 часов в рамках FashionDay состоится показ коллекций победителей конкурса «Модный старт. Челябинские дизайнеры». Мероприятие откроет заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).

С 14 до 15 часов 30 минут в музыкальном классе воскресной школы Одигитриевского монастыря состоится занятие бесплатной программы-тренинг «ЛадьЯ» (ул. Энергетиков, 21А).

В 9 часов в ходе Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится прославление священника Василия Носова в лике святых. Торжественное богослужение возглавят три митрополита: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В Литургии примут участие представители Сербской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а также Православной Церкви в Америке (ул. Кыштымская, 32).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября - День чак-чака.

14 октября - День рождения Винни-Пуха.

14 октября - День накопления жизненных сил.

14 октября - Всеобщий день музыки.

14 октября - День плетения облаков.

14 октября - Всемирный день за будущее без кариеса.

14 октября - День российской гомеопатии.

14 октября - День работников заповедного дела.

14 октября - Всемирный день мигрирующих птиц.

14 октября - День «Я люблю пряжу».

14 октября - Международный день африканских пингвинов.

14 октября - Всемирный день стандартов.

14 октября - Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья.

14 октября - Международный день винограда «Прокупац».

14 октября - Международный день пинотажа.

14 октября - Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.

14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге.

14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики.

14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет.

14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

15 октября - День отца в России.

15 октября - День собирания осенних листьев.

15 октября - День импровизатора.

15 октября - День работников дорожного хозяйства.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - День работников пищевой промышленности.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День здоровья груди.

15 октября - День матери в Республике Саха.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - День адресно-справочной службы ФМС РФ.

15 октября - Всемирный день игрушечной фотокамеры.

15 октября - День синдрома дубликации хромосомы.

15 октября 1570 года основана столица Северной Кореи - Пхеньян.

15 октября 1888 года в Вологде открылся первый российский ломбард.

15 октября 1919 года в Москве основана Центральная больница неотложной помощи, ныне Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

15 октября 1928 года дирижабль «Граф Цеппелин» успешно завершил первый пассажирский рейс через Атлантику.

15 октября 1967 года в Волгограде завершилось строительства монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане.

15 октября 1981 года в США основана хеви-метал-группа «Metallica».

15 октября 2007 года началась разработка нового процессора с низким энергопотреблением - Intel Atom.