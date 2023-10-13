Анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 октября (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в воскресенье, 15 октября, в ходе Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедра
13.10.2023

В Челябинске состоится прославление священника Василия Носова в лике святых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 14 октября 2023 года, произойдет одно из самых ожидаемых астрономических событий года
13.10.2023

В субботу произойдет кольцеобразное солнечное затмение, через две недели - лунное
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Очередной прекрасной новостью со своими многочисленными подписчиками поделился Челябинский зоопар
13.10.2023

Счастливы вместе: белорукие Рокки и Ангелина наслаждаются друг другом под крышей Челябинского зоопарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В сквере на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала в Курчатовском районе Чел
13.10.2023

По просьбам жителей власти Курчатовского района обновили сквер на улице Красного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) появилось отделение «Движения первых». Во Дв
13.10.2023

В Магнитогорске появилось отделение «Движения первых»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 октября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

В Челябинской области на трассе М-5 серьезно пострадал пассажир фуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

Заболеваемость ковидом в Челябинской области снижается вторую неделю подряд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

Магнитогорские депутаты поддерживают жителей ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

В Челябинске продолжат комплексно развивать территории жилой и нежилой застройки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.10.2023

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13.10.2023 20:39
Фото: Валерий Иванов

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 октября.

В Челябинске проводится традиционный маркет FashionDay. В рамках этого события можно будет ознакомиться с отечественными брендами одежды, увидеть показы модных коллекций и приобрести понравившиеся изделия (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179). 

«Поезд здоровья «Вместе против диабета»» примет посетителей в Челябинске. На железнодорожном вокзале оборудуют временный пункт, в котором будут проводиться профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление у обследуемых сахарного диабета или рисков его развития (Привокзальная площадь, 1).  

14 октября

С 10 до 20 часов в ТРК Фиеста состоится ярмарка HAND MADE MARKET.  Бесплатная игровая программа для детейначнется в 12 часов(ул. Молодогвардейцев, 7, 1-й этаж в галерее между отделами Gloria Jeans и Colin's).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдут  бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 13 часов 30 минут в экстрим-парке «КЕММА» в Челябинске пройдут соревнования по автокроссу – финал «Кубка Евразии». В финале примут участие спортсмены со всей России. Соревнования пройдут в пяти «взрослых» классах и двух «детских» (Челябинская область, Красноармейский район). 

В 14 часов на  железнодорожном вокзале Челябинска пройдет торжественная церемония открытия акции «Поезд здоровья «Вместе против диабета». В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Челябинск» Алексей Царев.

В 14 часов скейтпарк в парке «Металлург» им. Тищенко примет первый Чемпионат Челябинской области по скейтбордингу в дисциплине «Парк». Регистрация участников начнется в 12 часов (ул. 60-летия Октября, 11).

В 14 часов 30 минут на базе «Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области «Курчатов Центр» состоится «Ярмарка проектов» в рамках программы «Сириус. Лето: начни свой проект» для школьников 6-11 классов и студентов 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений, мечтающих решать серьезные научно-исследовательские задачи ((«Курчатов Центр», ул. Ворошилова, 2). 

15 октября

С 11 до 15 часов состоится открытие тропы«Трейл Межгород: Челябинск - L-Town» (ЖК «L-Town», ул. Да Винчи, 2).

В 13 часов начнется фестиваль церковных хоров. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в храме преподобного Сергия Радонежского состоится Первый фестиваль церковных хоров «Прокимен», посвящённый Собору святых Челябинской митрополии. На сцену выйдут хоровые коллективы челябинских приходов. Зрителям расскажут о святых Южного Урала. Прозвучат поэтические произведения, посвященные новомученикам и исповедникам Русской Церкви (Свято-Сергиевский храм, пр. Победы, 398).

С 13 до 15 часов в рамках FashionDay состоится показ коллекций победителей конкурса «Модный старт. Челябинские дизайнеры». Мероприятие откроет заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).  

С 14 до 15 часов 30 минут в музыкальном классе воскресной школы Одигитриевского монастыря  состоится занятие бесплатной программы-тренинг «ЛадьЯ» (ул. Энергетиков, 21А). 

В 9 часов в ходе Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится прославление священника Василия Носова в лике святых. Торжественное богослужение возглавят три митрополита: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В Литургии примут участие представители Сербской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а также Православной Церкви в Америке (ул. Кыштымская, 32). 

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. 

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября - День чак-чака.

14 октября - День рождения Винни-Пуха.

14 октября - День накопления жизненных сил.

14 октября - Всеобщий день музыки.

14 октября - День плетения облаков.

14 октября - Всемирный день за будущее без кариеса.

14 октября - День российской гомеопатии.

14 октября - День работников заповедного дела.

14 октября - Всемирный день мигрирующих птиц.

14 октября - День «Я люблю пряжу».

14 октября - Международный день африканских пингвинов.

14 октября - Всемирный день стандартов.

14 октября - Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья.

14 октября - Международный день винограда «Прокупац».

14 октября - Международный день пинотажа.

14 октября - Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.

14 октября 1860 года открылся оперный Мариинский театр в Петербурге.

14 октября 1905 года в Париже основана Международная федерация аэронавтики.

14 октября 1916 года основан Пермский государственный университет.

14 октября 1944 года основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

15 октября - День отца в России.

15 октября - День собирания осенних листьев.

15 октября - День импровизатора.

15 октября - День работников дорожного хозяйства.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - День работников пищевой промышленности.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День здоровья груди.

15 октября - День матери в Республике Саха.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - День адресно-справочной службы ФМС РФ.

15 октября - Всемирный день игрушечной фотокамеры.

15 октября - День синдрома дубликации хромосомы.

15 октября 1570 года основана столица Северной Кореи - Пхеньян.

15 октября 1888 года в Вологде открылся первый российский ломбард.

15 октября 1919 года в Москве основана Центральная больница неотложной помощи, ныне Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

15 октября 1928 года дирижабль «Граф Цеппелин» успешно завершил первый пассажирский рейс через Атлантику.

15 октября 1967 года в Волгограде завершилось строительства монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане.

15 октября 1981 года в США основана хеви-метал-группа «Metallica».

15 октября 2007 года началась разработка нового процессора с низким энергопотреблением - Intel Atom.

Автор: Арина Родионова
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В Челябинске в воскресенье, 15 октября, в ходе Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедра
13.10.2023

В Челябинске состоится прославление священника Василия Носова в лике святых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 14 октября 2023 года, произойдет одно из самых ожидаемых астрономических событий года
13.10.2023

В субботу произойдет кольцеобразное солнечное затмение, через две недели - лунное
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В сквере на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала в Курчатовском районе Чел
13.10.2023

По просьбам жителей власти Курчатовского района обновили сквер на улице Красного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Брединском районе найден и обезврежен опасный снаряд времен Гражданской войны

12.10.2023 11:57

В полуфинале Центральной Уральской лиги КВН выступят четыре южноуральских команды

12.10.2023 11:13

Жители Челябинской области радуются за Усть-Катав, где открыли ледовый дворец

12.10.2023 10:50

Кыштымец обустроил конопляную оранжерею

12.10.2023 10:28

Зима близко: в челябинском парке начался монтаж катка

12.10.2023 09:52

Главный фонтан Челябинска завершил работу и отправился «на зимовку»

12.10.2023 09:37

Челябинка Марина Бузина завоевала «серебро» Летних Паралимпийских игр

12.10.2023 09:31

Из пруда Златоуста на реке Ай извлекли более ста тысяч кубометров донных отложений

12.10.2023 09:22

Челябинский педагог дополнительного образования покорил жюри общероссийского конкурса

11.10.2023 18:01

Должно быть тепло: Наталья Котова призвала «управляйки» держать на контроле каждый дом

11.10.2023 17:37

Сирень, пузыреплодник и кизильник украсят пять улиц Челябинска до конца октября

11.10.2023 17:37

«Россети» подготовили электросетевые объекты Поволжья и Урала к зиме

11.10.2023 17:28

Алексей Текслер: «У Катав-Ивановска большой, но нереализованный потенциал»

11.10.2023 16:52

Картина Фёдора Конюхова появится на стене дома в Миассе

11.10.2023 16:45

В Катав-Ивановском районе проложат асфальтовую дорогу к селу Тюлюк

11.10.2023 16:19

Четверг в Челябинской области обещают гололед и мокрый снег с дождем

11.10.2023 16:05

Челябинский «ЭФиР74» назовёт своих лауреатов 20 октября

11.10.2023 16:00

Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)

11.10.2023 15:55

Стала лучше и больше: обновленная «Поляна сказок» ждет маленьких челябинцев в гости

11.10.2023 15:28

Стартовал областной фестиваль граффити Наш Mural

11.10.2023 15:19

Юный челябинский атлет завоевал серебряную медаль на международных стартах в Калининграде

11.10.2023 15:03

Челябинка завоевала «бронзу» третьего этапа мировой серии Гран-при по тхэквондо в Китае

11.10.2023 14:35

Трехгорный ждет масштабная реновация

11.10.2023 13:49

Новый «Маяк» Катав-Ивановска

11.10.2023 13:31

В Юрюзани сорван запуск котельных, губернатор устроил местной власти разнос

11.10.2023 13:24

ЮУЖД обновит составы пассажирского поезда из Челябинска в Санкт-Петербург

11.10.2023 13:17

Не всем челябинцам повезло с теплом: часть домов в городе все еще холодна

11.10.2023 13:14

«Дух Байкала» - это кинофильм не о чрезвычайном происшествии, а о семейных ценностях

11.10.2023 13:00

В Челябинске ограничили движение по улице Степана Разина

11.10.2023 12:38

Челябинка вышла в финал международного конкурса красоты

11.10.2023 12:22

В Челябинске пройдут публичные слушания по изменениям в Правила землепользования и застройки

11.10.2023 11:59

Челябинский снайпер-росгвардеец стал обладателем крапового берета

11.10.2023 11:20

Движение на улице Татьяничевой в Челябинске станет двусторонним

11.10.2023 11:07

В 2024 году путепровод по Бродокалмакскому тракту в Челябинске станет безопасным и качественным

11.10.2023 09:12

Пенсионерка из Коркино перевела мошенникам миллион, взятый в кредит ее подругой

11.10.2023 09:04

В Челябинске ограничили движение транспорта по Свердловскому проспекту

11.10.2023 08:23

В Челябинске 26 октября выступит ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

10.10.2023 17:56

В Челябинске 15 октября завершат работу садовые автобусы

10.10.2023 17:45

В среду в Челябинской области ожидаются небольшой дождь и мокрый снег

10.10.2023 17:24

«Сердце города» снова живет: верхнюю и нижнюю части Бакала соединил новый мост

10.10.2023 17:11

На улицы двух районов Челябинска этой зимой выйдет тротуарный ледокол

10.10.2023 16:56

Памяти Ивана Горохова

10.10.2023 16:43

Выжить без навигатора в дремучем лесу

10.10.2023 16:23

В Челябинске 24 декабря выступит Хор Турецкого с Новогодним шоу

10.10.2023 16:15

Упавшее на детскую горку в Челябинске дерево убрали, еще два опасных дерева спилят

10.10.2023 15:29

В челябинском парке Дружбы до середины ноября появится площадка для собак

10.10.2023 14:32

В Чебаркуле по жалобам жителей бывшего военного городка начата прокурорская проверка

10.10.2023 14:16

Пенсионеры получили подарки от Благотворительного фонда РМК

10.10.2023 13:58

Книга как лекарство: эсеры собирают литературу для участников СВО

10.10.2023 13:53

В Советском районе Челябинска увековечили память еще одного героя СВО

10.10.2023 13:45

В Миассе электросамокат загорелся в квартире 

10.10.2023 13:41

Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)

10.10.2023 13:28

В Ленинском районе Челябинска размыло дорогу, прокуратура и ГИБДД провели проверку

10.10.2023 13:16

Педагог из Златоуста получила благодарственное письмо от президента