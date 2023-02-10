Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 февраля.

11 февраля, суббота

В 10 часов продолжатся Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова» (Челябинск, 50 лет ВЛКСМ, 14, плавательный бассейн «Строитель»).

В 10 часов – старт соревнований.

В 13 часов – церемония награждения по итогам дня.

В 15 часов – «Мастер-класс на воде» для тренеров и детей.

В 16 часов 30 минут – семинар «Секрет олимпийских побед от первого лица».

В 17 часов – тренерский совет.

В 11 часов в Челябинске откроется VI Областной фестиваль-конкурс ансамблей бального танца «Уральский вальс» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, Челябинский государственный институт культуры).

В 11 часов 45 минут в Челябинске стартует открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2023» (Челябинск, пр. Ленина, 84, легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной).

В 12 часов - официальная церемония открытия «Лыжни России».

В 12 часов 15 минут - старт массовых забегов.

В 12 часов в Магнитогорске в Экологическом парке пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023».

В 12 часов - торжественное открытие.

В 12 часов начнется серия мастер-классов, которые организует Челябинская централизованная клубная система для взрослых и детей в доме Деда Мороза (ледовый городок на площади Революции Челябинска).

С 12 до 14 часов - мастер-класс по лепке зайчат и котят из пластилина «Пластилиновые игрушки».

С 12 до 14 часов - оригами для детей «3D мороженое из бумаги»: объёмное оригами из картона.

С 14 до 16 часов - мастер-класс по созданию мягкого помпона, который может стать книжной закладкой или игрушкой

С 14 до 16 часов - мастер-класс по созданию ярких бумажных бабочек, аппликация «Волшебная бабочка».

С 16 до 18 часов - мастер-класс по созданию мягкой куклы игрушки «Куколка из пряжи».

С 16 до 18 часов - мастер-класс по созданию тюбетейки в технике оригами «Тюбетейка из бумаги».

С 12 до 15 часов состоится первая встреча клуба любителей настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, зал периодики Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

В 14 часов жителей Челябинска приглашают обсудить вместе с дизайнерами и специалистами будущий бренд города. Инициаторы воркшопа - междисциплинарная команда дизайнеров из Екатеринбурга и Челябинска, а также Агентство инновационного и инвестиционного развития города (Челябинск, ул. Свободы, 2к7, клуб РМЦ).

С 16 до 22 часов состоится музыкальный вечер «Хиты 90-х и "нулевых"» на катке Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 15 часов главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится концертная программа «Шаляпин – навсегда», посвящённая 150-летию Фёдора Ивановича Шаляпина - оперного и камерного певца, который в разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен-опера (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж).

12 февраля, воскресенье

В 10 часов продолжатся Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова» (Челябинск, 50 лет ВЛКСМ, 14, плавательный бассейн «Строитель»).

В 10 часов – старт соревнований.

В 12 часов – финальные заплывы.

В 13 часов – церемония награждения, в которой примет участие губернатор.

В 10 часов в главном корпусе ЧелГУ профориентационное мероприятие для учащихся 9-11 классов «Погружение в IТ-профессию». Регистрация (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ауд.132).

Участники познакомятся с профессией через практику, пообщаются со студентами ИИТ и узнают больше об институте, зададут интересующие вопросы представителю компании - работодателя.

В 12 часов в Коркино состоится открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России–2023» и праздник снега (лыжная база «Березка»).

В 10 часов – регистрация участников.

В 12 часов – торжественное открытие «Лыжни России»

В 12 часов 30 минут – первый старт.

В 12 часов начнется серия мастер-классов, которые организует Челябинская централизованная клубная система для взрослых и детей в доме Деда Мороза (ледовый городок на площади Революции Челябинска).

С 12 до 15 часов - мастер-класс «Зимние забавы», творческие композиции на зимнюю тему.

С 15 до 18 часов - мастер-класс «Зимние забавы», творческие композиции на зимнюю тему.

В 12 часов в рамках «Воскресного университета» состоится онлайн открытая лекция «10-летие Челябинского метеорита». Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики физического факультета Сергей Замоздра расскажет обо всех секретах челябинского суперболида.

С 16 до 20 часов состоится музыкальный вечер «Подборка от DJ SUSHKO» на катке Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 15 часов состоится Казачья вечёрка в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 18 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетят премьеру фильма «Портной из Бруклина». Одну из главных ролей в картине исполнил Сергей Пускепалис (Челябинск, ул. Пушкина, 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре состоится творческая встреча с режиссёром Артёмом Устиновым, который приехал в Челябинск из Самары ставить спектакль по пьесе Константина Стешика «Друг мой» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ПЛАН спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения на период, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 февраля 2023 года - День зимних видов спорта в России.

11 февраля 2023 года состоится «Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы.

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке.

11 февраля - Всемирный день больного.

11 февраля в народном календаре – Лаврентьев день.

11 февраля 1697 года Петр Первый именным указом разрешил продажу табака.

11 февраля 1809 года запатентован первый пароход.

11 февраля 1928 года состязания спортсменов-скелетонистов включены в программу Олимпийских игр.

12 февраля – Международный день брачных агентств.

12 февраля – Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина.

12 февраля в народном календаре Трехсвятие, Васильев день.

12 февраля 1864 года был открыт московский зоопарк.

12 февраля 1955 года советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур.

12 февраля 1961 года в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1».