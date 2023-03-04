Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое марта.

Четвертое марта, суббота

На базе стрельбища воинской части 6830 (трасса М-5, п. Саргазы) состоятся лично-командные соревнований «Облохотрыболовсоюза» Челябинской области по охотничьему биатлону среди юных охотников.

В 10 часов в Доме Культуры им. Кирова г. Копейска пройдёт финал XX Областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» по Челябинской области.

В 10 часов 30 минут состоится практический экзамен и вручение сертификатов помощникам фельдшеров. (Челябинск, ул. Софьи Ковалевской, 4).

В 14 часов в Челябинске продолжится X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (пр. Ленина, д. 19, Новый художественный театр).

В 14 и в 18 часов Пермский театр «У МОСТА» покажет на сцене Камерного театра Челябинска фантастическую комедию «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория» Н. Гоголя в рамках X Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 16 часов состоится лекция «Травматолог» для южноуральских школьников. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача (Челябинск, ул. Коммуны, 69, детская библиотека им. А. М. Горького).

В 16 часов в Сатке в рамках фестиваля авторской песни памяти Олега Чиркова «Музыка в сердце моём» состоится выступление заслуженного артиста Республики Башкортостан, лауреата Ильменского, Грушинского и других фестивалей авторской песни Рамиля Бадамшина. Он исполнит песни собственного сочинения и других авторов (Сатка, улица 100-летия комбината «Магнезит», д. 1, Дворец культуры «Магнезит»).

Пятое марта, воскресенье

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» впервые состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В 14 часов в Челябинске завершится X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (пр. Ленина, 19, Новый художественный театр).

В 14 часов в Доме архитектора состоится открытый воркшоп, на котором горожане и специалисты в сфере дизайна и архитектуры обсудят будущую Концепцию туристического центра Челябинска. Регистрация (Челябинск, проспект Ленина, 41А).

В 14 часов в Челябинске будет совершен Братский молебен за Отечество, народ, власть и воинство (Челябинск, мемориал «Скорбящие матери» на Лесном кладбище).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 марта - Всемирный день инженерии.

4 марта – в народном календаре День Архипа и Филимона. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше. Считалось, что чем больше женщина наготовит всякой снеди в этот день, тем богаче будет дом.

5 марта 2023 года - Международный день детского телевидения и радиовещания (отмечается в первое воскресенье марта).

5 марта в календаре международных праздников - День выключенных гаджетов.

5 марта по народному календарю - День Катыша. День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в восьмом веке. В этот день на Руси в последний раз катались с горок.

5 марта 1711 года Указом Петра I учрежден Сенат.