Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 25 и 26 марта.
25 марта, суббота
С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).
В 13 часов выступит другой народный коллектив - вокальный ансамбль «Уралочка».
В 15 часов кандидат философских наук, доцент кафедры философии ЮУрГУ, руководитель челябинского отделения Евразийского союза молодежи Кирилл Резвушкин прочитает лекцию «Достижения Российской Империи в эпоху царствования дома Романовых».
В 10 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке состоится мастер-класс по изготовлению оберега «Ведунья с чадом» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, выставочный зал).
Жителей и гостей города приглашают на ежегодную акцию «Просветись»
В 11 часов в Челябинске на пешеходной части ул. Кирова состоится профилактическая акция «Просветись», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
В программе:
- мастер-классы, викторины, интерактивные игры и угощения;
- врачи противотуберкулезного диспансера примут всех желающих в передвижном кабинете для проведения флюорографического исследования (при себе необходимо иметь паспорт);
- спортсмены из Клуба «Челбаскет» и знаменитый Леброша проведут энергичную разминку;
- Российский Красный Крест угостит кислородными коктейлями и сладкой ватой.
В 11 часов в Челябинске состоятся бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал).
В 11 часов в Нагайбакском районе состоится районный фестиваль-конкурс национального творчества тюркоязычных народов «Навруз - 2023» (районный Дом культуры с. Фершампенуаз).
В 11 часов, в 13 часов и в 15 часов Челябинский театр современного танца приглашает на показ детского спектакля «Как Дима в театр ходил» (Челябинску, ул. Новороссийская, 63).
В 13 часов 30 минут в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина состоится юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Лилии Кулешовой (Челябинск, Коммуны, 69).
В 15 часов состоится открытие нового гимнастического зала для детей «СпортДжим». Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, действующий член сборной команды России Артур Далалоян проведет мастер-класс для юных спортсменов и раздаст автографы (Челябинск, ул. Островского, 43).
В 12 часов 30 минут состоятся первые в новом зале соревнования по спортивной гимнастике «Кубок СпортДжим».
В 16 часов состоится лекция «Инфекционист» для южноуральских школьников. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача (Челябинск, ул. Коммуны, 69, детская библиотека им. А. М. Горького).
26 марта, воскресенье
С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).
В 12 часов 30 минут состоится выступление ансамбля имени Людмилы Насоновой.
В православном проекте принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. На выставке представлены иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, платки, духовную литературу, травяные сборы и товары для здоровья, женскую одежду в русском стиле, ивановский трикотаж, подарочный текстиль, качественные экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мёд и продукцию пчеловодства, растительные масла и многое другое.
В 11 часов настоятель Челябинского храма благоверного князя Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов расскажет о своей поездке на Святую гору Афон. После беседы всем присутствующим батюшка раздаст иконочки со Святой Горы Афон (Челябинск, Свердловский проспект, 59А).
В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится масштабный День открытых дверей (Челябинск, проспект Ленина, 76, главный корпус, актовый зал).
Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер презентует гостям актуальную информацию о стратегическом развитии крупнейшего на Южном Урале вуза.
Для родителей откроет свои двери консультационный центр, в котором можно будет получить всю необходимую информацию о правилах приема в вуз, календаре абитуриента, льготах и дополнительных баллах.
Все заинтересованные смогут обсудить детали прохождения военной подготовки в единственном в области и самом крупном в России военном учебном центре ЮУрГУ.
Старшеклассники смогут стать участниками «Территории успеха». Здесь их будут ждать интерактивные площадки с мастер-классами, подготовленные ведущими специалистами в области инженерии IT-коммуникаций, экономики, биотехнологий, архитектуры, права, бизнеса, медиакоммуникаций, спорта.
В 14 часов в Челябинской Публичной библиотеке в книжном клубе «Поле нечитаное» состоится обсуждение романа Дмитрия Захарова «Комитет охраны мостов» в рамках Дней фантастики в Публичке (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, выставочный зал).
В 16 часов состоится вечер качественной поэзии, посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам. В честь Дня поэзии прочитать свои стихи смогут все желающие без предварительного отбора (Челябинск, пр. Ленина, 64Д, бар «Jacksons»)
В 18 часов в Учебном театре ЧГИК состоится пластический спектакль «Гамлет. Молчанье» (Челябинск, ул. Оржоникидзе, 36А).
АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.
АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.
АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.
АФИША мероприятий Челябинской публичной библиотеки.
ДЛЯ СПРАВКИ
25 марта 2023 года в православном календаре - Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы (Великого поста).
25 марта 2023 года – ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы «Час Земли».
25 марта - День работника культуры России.
25 марта - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
25 марта в католическом календаре - Благовещение Девы Марии у западных христиан.
25 марта в календаре праздников славян - Открытие Сварги - закликание Весны.
25 марта в народном календаре – Феофанов день.
25 марта 1872 года - День рождения почтовой открытки в России.
26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
26 марта в народном календаре – Никифоров день.