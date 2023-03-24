Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 25 и 26 марта.

25 марта, суббота

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В 13 часов выступит другой народный коллектив - вокальный ансамбль «Уралочка».

В 15 часов кандидат философских наук, доцент кафедры философии ЮУрГУ, руководитель челябинского отделения Евразийского союза молодежи Кирилл Резвушкин прочитает лекцию «Достижения Российской Империи в эпоху царствования дома Романовых».

В 10 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке состоится мастер-класс по изготовлению оберега «Ведунья с чадом» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, выставочный зал).

Жителей и гостей города приглашают на ежегодную акцию «Просветись»

В 11 часов в Челябинске на пешеходной части ул. Кирова состоится профилактическая акция «Просветись», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В программе:

- мастер-классы, викторины, интерактивные игры и угощения;

- врачи противотуберкулезного диспансера примут всех желающих в передвижном кабинете для проведения флюорографического исследования (при себе необходимо иметь паспорт);

- спортсмены из Клуба «Челбаскет» и знаменитый Леброша проведут энергичную разминку;

- Российский Красный Крест угостит кислородными коктейлями и сладкой ватой.

В 11 часов в Челябинске состоятся бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал).

В 11 часов в Нагайбакском районе состоится районный фестиваль-конкурс национального творчества тюркоязычных народов «Навруз - 2023» (районный Дом культуры с. Фершампенуаз).

В 11 часов, в 13 часов и в 15 часов Челябинский театр современного танца приглашает на показ детского спектакля «Как Дима в театр ходил» (Челябинску, ул. Новороссийская, 63).

В 13 часов 30 минут в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина состоится юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Лилии Кулешовой (Челябинск, Коммуны, 69).

В 15 часов состоится открытие нового гимнастического зала для детей «СпортДжим». Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, действующий член сборной команды России Артур Далалоян проведет мастер-класс для юных спортсменов и раздаст автографы (Челябинск, ул. Островского, 43).

В 12 часов 30 минут состоятся первые в новом зале соревнования по спортивной гимнастике «Кубок СпортДжим».

В 16 часов состоится лекция «Инфекционист» для южноуральских школьников. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача (Челябинск, ул. Коммуны, 69, детская библиотека им. А. М. Горького).

26 марта, воскресенье

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В 12 часов 30 минут состоится выступление ансамбля имени Людмилы Насоновой.

В православном проекте принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. На выставке представлены иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, платки, духовную литературу, травяные сборы и товары для здоровья, женскую одежду в русском стиле, ивановский трикотаж, подарочный текстиль, качественные экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мёд и продукцию пчеловодства, растительные масла и многое другое.

В 11 часов настоятель Челябинского храма благоверного князя Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов расскажет о своей поездке на Святую гору Афон. После беседы всем присутствующим батюшка раздаст иконочки со Святой Горы Афон (Челябинск, Свердловский проспект, 59А).

В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится масштабный День открытых дверей (Челябинск, проспект Ленина, 76, главный корпус, актовый зал).

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер презентует гостям актуальную информацию о стратегическом развитии крупнейшего на Южном Урале вуза.

Для родителей откроет свои двери консультационный центр, в котором можно будет получить всю необходимую информацию о правилах приема в вуз, календаре абитуриента, льготах и дополнительных баллах.

Все заинтересованные смогут обсудить детали прохождения военной подготовки в единственном в области и самом крупном в России военном учебном центре ЮУрГУ.

Старшеклассники смогут стать участниками «Территории успеха». Здесь их будут ждать интерактивные площадки с мастер-классами, подготовленные ведущими специалистами в области инженерии IT-коммуникаций, экономики, биотехнологий, архитектуры, права, бизнеса, медиакоммуникаций, спорта.

В 14 часов в Челябинской Публичной библиотеке в книжном клубе «Поле нечитаное» состоится обсуждение романа Дмитрия Захарова «Комитет охраны мостов» в рамках Дней фантастики в Публичке (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, выставочный зал).

В 16 часов состоится вечер качественной поэзии, посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам. В честь Дня поэзии прочитать свои стихи смогут все желающие без предварительного отбора (Челябинск, пр. Ленина, 64Д, бар «Jacksons»)

В 18 часов в Учебном театре ЧГИК состоится пластический спектакль «Гамлет. Молчанье» (Челябинск, ул. Оржоникидзе, 36А).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий Челябинской публичной библиотеки.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 марта 2023 года в православном календаре - Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы (Великого поста).

25 марта 2023 года – ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы «Час Земли».

25 марта - День работника культуры России.

25 марта - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

25 марта в католическом календаре - Благовещение Девы Марии у западных христиан.

25 марта в календаре праздников славян - Открытие Сварги - закликание Весны.

25 марта в народном календаре – Феофанов день.

25 марта 1872 года - День рождения почтовой открытки в России.

26 марта - Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

26 марта в народном календаре – Никифоров день.