Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 апреля.

22 апреля, суббота

В 9 часов в Челябинске стартует Всероссийский субботник. К марафону чистоты могут присоединиться все желающие и внести свой посильный вклад в красоту и уют нашего города:

В девять часов - Калининский район - «Заячий остров» (встреча у дома № 7 по ул. Болейко)

В десять часов - Курчатовский район - пешеходная зона по Комсомольскому проспекту (сбор у дома № 50) и пешеходная зона по проспекту Победы (сбор у дома № 336)

В десять часов - Металлургический район - шоссе Металлургов, 25 и улица 60-летия Октября, 26А

В десять часов - Тракторозаводский район - сквер по улице Бажова между домами № 24 и № 32

В 12 часов - Центральный район - сквер у ДС «Юность»

С 9:45 до 17:30 пройдет субботник с Госкомитетом охраны ОКН в Дежурных комнатах паровозных бригад на Свободы, 165.

В этом здании с XIX по XX век отдыхали паровозные бригады, возвращаясь с тяжелых рейсов. Для участия нужно зарегистрироваться на портале dobro.ru и подать заявку по ссылке.

С 10 до 18 часов состоится IV городской фестиваль-смотра клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Вокальное творчество» (пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1, ДК «Сокол»).

С 10 до 18 часов состоится IV городской фестиваль-смотра клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Театральное творчество» и «Цирковое творчество» (Челябинск, ул. Тухачевского, 3, ДК «Станкомаш»).

В 11 часов стартует традиционное Открытое родительское собрание в рамках единого дня открытый дверей федерального проекта «Профессионалитет». Трансляция будет доступна по ссылке. Помимо этого, в очном режиме встречи с родителями и школьниками пройдут на самих образовательных площадках кластеров Челябинске, Кыштыме, Чебаркуле, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Аше, Озерске, Сатке, Троицке, Копейске, Коркино.

В 11 часов начнется занятие клуба Публичной библиотеки «Литературная мастерская». Тема - Сергей Эйзенштейн и Александр Невский: как история становится искусством. (пр. Ленина, д. 60, ЧОУНБ, Отдел обслуживания).

С 13 до 16 часов состоится ежегодный фестиваль детских проектов «Технодефиле» (Челябинск, ул. Ворошилова, д. 12, Международный институт дизайна и сервиса).

С 17 до 20 часов состоятся финальные поединки Всероссийского турнира по боксу класса А – «Кубок Танкограда». По окончании боёв организаторы планируют провести профессиональный турнир по боксу (Челябинск, Свердловский пр., 51, Дворец спорта «Юность»).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

23 апреля, воскресенье

В 10 часов 30 минут начнется День открытых дверей ЧелГУ. Участникам расскажут о правилах приёма, бюджетных местах, учёбе, творчестве и трудоустройстве. Расписание встреч (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129).

В 10 часов 30 минут начнутся индивидуальные и групповые консультации ответственного секретаря приемной комиссии, директора института довузовского образования, директора центра карьеры и трудоустройства.

С 11 часов до 11 часов 45 минут и с 13 часов до 13 часов 45 минут– встречи факультетов с будущими абитуриентами.

В 12 часов - встреча с ректором в актовом зале Театрального корпуса ЧелГУ.

В 12 часов – встреча будущими абитуриентами колледжа ЧелГУ (Челябинск, ул. Кронштадтская, 10, актовый зал).

В 13 часов в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки пройдет церемония закрытия сезона Тотального диктанта 2023 (пр. Ленина, 60).

В 18 часов в Челябинской епархии Молодёжный православный театр «Белая Птица» покажет премьеру спектакля «Бог любит» по мотивам пьесы Златы Деминой. Спектакль о Матери, о женском выборе, о любви и прощении (Челябинск, ул. Кыштымская, 34).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 апреля - День рождения Владимира Ильича Ленина

22 апреля - Праздник мухлёвщиков

22 апреля - Международный день Матери-Земли

22 апреля - День старого программиста

22 апреля - День весенних брудершафтов

22 апреля - День родников и ключей

23 апреля - День свиданий под луной.

23 апреля - Международный день ковыряния в носу.

23 апреля - День немецкого пива.

23 апреля - День кактусовода.

23 апреля - День велосипедиста в России.

23 апреля - День «Воспользуйся шансом».

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права.

23 апреля - Международный день английского языка.

23 апреля - Всемирный день лабораторий.

23 апреля - День «Невероятного астронавта».

23 апреля - День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ.

23 апреля в Православном календаре Красная горка (Фомино воскресенье, Антипасха).