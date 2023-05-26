Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные 27 и 28 мая.

27 мая.

Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в России уже в 12-й раз. Библиотеки Челябинска представят специальную программу. Полную программу мероприятия можно посмотреть тут.

В 8 часов в Челябинске начнется восьмая пешая "Городская прогулка 2023" для всех желающих. Сбор около памятника «Орлёнок» на Алом Поле, перекрёсток пр. Ленина и ул. Красной.

В 9 часов в Челябинске стартует «Маленький чемпион» — бесплатный забег среди малышей. Мы сделали шесть возрастных групп: от полугода до 6 лет. Детям нужно как можно быстрее прибежать или приползти к финишу. Жюри оценивают не только скорость юных спортсменов. В конкурсе есть номинации на самый креативный костюм, лучшую группу поддержки и фэмили лук. Так что родители еще могут продумать внешний вид всей семьи (дворец спорта «Юность»).

В 9 часов начнется регистрация на Ural Urban Bike Battle в Миассе. Гонка - критериум - классная, динамичная групповая тренировка с движением по кругу и начислением очков.

(Миасс, пр-т Автозаводцев, напротив Администрации города Миасса).

С 9 до 19 часов в Магнитогорске пройдет этап Открытого чемпионата России по пляжному волейболу в парке «Лукоморье».

В 11 часов в селе Травники Чебаркульского района начнется XVII Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу».

Программа Фестиваля-конкурса всегда насыщенная и включает в себя:

- торжественное открытие и парад участников Фестиваля;

- программа «Школа юного казака»;

- «Гуляй, казак» - выступление детских и молодежных казачьих коллективов Челябинской области;

- выставка декоративно-прикладного искусства казаков.

С 11 до 18 часов в Челябинске пройдет уникальная выставка-продажа сортовых комнатных растений, хенд-мейд, декора, экотоваров, натуральной еды, изделий для создания уюта дома и в офисе (ТВК Калибр, ул. Худякова, 12, правое крыло цокольный этаж).

В 11 часов 30 минут в Миассе (Челябинская область) состоится фестиваль эндуро-гонок. Он будет проходить 27 и 28 мая на базе курорта «Солнечная долина». Зрителей ждет яркая стартовая программа – «пролог», где участники будут преодолевать искусственные препятствия, прежде чем отравиться по основным маршрутам.

В 12 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина состоится XIX Детский культурно-спортивный фестиваль "Сабантуйная мозаика". Яркое и красочное мероприятие объединит детей разных национальностей, проживающих на территории Челябинской области, Курганской области, Республики Башкортостан и других регионов России.

С 12 до 15 часов Министерство культуры Челябинской области и Дом дружбы народов Челябинской области проведут областной конкурс «Сказки народов мира» в Концертном зале им.С.Прокофьева Челябинской Государственной филармонии (Челябинск, ул.Труда 92А)

С 12 часов в фойе начнутся мастер-классы:

Мандала-цветное настроение. Мы - художники своего настроения. Какого цвета ниточку берёт своя рука, если мы готовы творить? Умение сделать подарок своими руками - хорошее и нужное дело! В ходе мастер класса, мы сотворим мандалу и с радостью унесём её с собой.

«Птичка- невеличка». Птичка из ткани. Сколько красивых лоскутков остаётся у мамы, которая умеет шить для своей семьи. Каждый лоскут- история! Пусть лоскутки превратятся в красивых птичек и радую нас! «Птичка - пеструшка, рукодельникам - подружка!». У детей воспитывается интерес к культуре своего народа, развивается мелкая моторика рук, усидчивость, внимание, глазомер и умение работать с лоскутами ткани, фантазия и воображение.

«Кукла- завертушка». Мастерская изготовления народной тряпичной куклы бесшовным способом. Рукотворные куклы на протяжении веков сопровождали быт крестьян. Они бережно хранились в сундуках и передавались из поколения в поколение. Малым деткам куклы шили мамы, старшие сестры, бабушки. Обучение традиционным приемам изготовления куклы можно начинать с 5ти лет. И будет она куклой — подружкой.

Лягушка-попрыгушка. Оригами — закладка. В наше информационное время к книге особый интерес. У кого-то они лежат пылятся на полке, у кого-то заменились компьютером, а у других - шуршат перелистывающимися страницами. Интересная закладка привлечёт внимание к книге и интересная история захватит своего читателя.

В 13 часов состоится торжественная церемония с участием сказочных персонажей, творческих коллективов, ярких номеров детской студии государственного ансамбля танца «Урал».

В 16 часов в третий раз площадкой концерта уральских музыкантов станет горнолыжный комплекс «Егоза». На «Егозароке» выступят шесть групп из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Озерска. Кроме выступления групп, запланирована работа торговых рядов и фудкорта (Кыштым, ул. Горелова, дом 63).

В 18 часов ДК Новосинеглазово приглашает на отчётный концерт вокально-инструментальной студии. Вход свободный (ул. Челябинская, 7).

В 22 часа начинается долгожданное «Кинолето с Радио ОЛИМП в Парке Гагарина». По традиции: каждую субботу с 22:00 в летнем театре парка будут проходить кинопоказы. В этом году: несколько свежих новинок, фильмы о героизме наших соотечественников и всеми любимую классику советского кинематографа. В эту субботу зрители увидят "Служебный роман".

28 мая.

В 8 часов начнется велопрогулка, для всех велосипедистов Челябинска. Место встречи - главный вход в Центральный Стадион, перекрёсток ул. Энгельса и ул. Коммуны.

В 10 часов в Экопарке Курчастовского района для всех желающих начнется зарядка. Зарядку проводит квалифицированный тренер студии фитнеса Fit-n-Go Наталья Бояркина.

В 10 часов в Магнитогорске начнется сбор участников традиционного велозаезда.

В 12 часов старт Велопарада. Маршрут: от Арены по пр. Ленина до ул. Калинина, там разворот и движение в обратную сторону (парковка за Ареной «Металлург»).

В 12 и 13 часов начнутся игры этапа Открытого чемпионата России по пляжному волейболу.

В 14 и 15 часов - финалы, после завершения игр церемония награждения (Магнитогорск, парк «Лукоморье»).

С 16 до 18 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина каждое воскресенье будут проходить концерты духового оркестра (летний театр).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 мая - Всероссийский день библиотек.

27 мая - День смелых решений.

27 мая - День города - Санкт-Петербург.

27 мая - День изобретения шпрот.

27 мая - День защиты от солнца.

27 мая - Международный день наследственных пород.

27 мая - Всемирный день евангелизма.

28 мая - День пофигиста.

28 мая - День пограничника.

28 мая - День рождения майонеза.

28 мая - День брюнеток.

28 мая - День химика.

28 мая - Международный день действий за женское здоровье.

28 мая - Международный день близнецов.

28 мая - День лепестковой вьюги.

28 мая - Всемирный день красного волка.

28 мая - День юриста Краснодарского края.

28 мая - День специалиста негабаритных грузоперевозок.

28 мая - День «Международной амнистии».

28 мая - День специалиста по поисковой оптимизации.

28 мая - День любимой части тела.