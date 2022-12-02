Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, третье и четвертое декабря.

3 декабря, суббота

В 6 часов начнется пресс-тур в Катав-Ивановский район, где пройдет спортивный фестиваль ZigalgaTrail. Фестиваль включает в себя экстрим-забег на г. Поперечную (дистанция - 17 километров), забег и соревнования по скандинавской ходьбе по более короткому маршруту «По предгорьям Зигальги», квесты.

Программа:

В шесть часов - отправление в с. Тюлюк (с ост. Алое поле в Челябинске).

В 9 часов - прибытие на площадку фестиваля, подход к организаторам и бегунам. Пресс-подход к представителю НП «Зигальга».

С 10 часов 30 минут до 13 часов - прогулка по Тюлюку или по малой экотропе «По предгорьям Зигальги».

В 13 часов - награждение победителей.

В 10 часов на базе Регионального центра технического творчества пройдут «Товарищеские матчи по робофутболу» (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

Матчи пройдут по правилам и регламентам олимпийской системы — «игра на вылет». У каждой команды будет только три попытки, каждая по две минуты, чтобы доказать инженерное превосходство своих роботов.

В 10 часов в Магнитогорске состоится чемпионат России по миксфайту - это новый, молодой вид спорта, альтернатива MMA (Магнитогорск, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В 10 часов – предварительные бои.

В 12 часов - торжественная церемония открытия.

С 10 до 18 часов состоится финал акселератора «Путь ремесленника». Наставники продемонстрируют наиболее эффективные способы экспонирования ремесленных изделий, а мастера сразу же отработают полученные знания на практике Участники воркшопа проведут на (Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 17, выставка «Знак, символ, значение» в Челябинском государственном центре народного творчества).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню (Челябинск, Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»).

В 11 часов приглашает на состоится фестиваль «Гора самоцветов». Гостей будут ждать народные забавы, литературные игры, кукольные спектакли, мастер-класс, аквагрим и многое другое (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69, Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького).

В 12 часов 30 минут первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт встретится с волонтерами Южного Урала и поздравит их с наступающим днём добровольца в России. АНО «Ассоциация волонтёров Южного Урала» наградит волонтёров по итогам 2022 года. На площадке пройдёт формат «Диалог на равных» с приглашённым гостем - Марией Третьяковой (актриса, телеведущая, благотворитель, наставник проекта шоу «Пацанки» (Челябинск, ул. Труда, 153, гостиница «Малахит»).

С 14 до 18 часов состоится региональный этап конкурса «Лига Лекторов» (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, третий этаж, актовый зал Российского общества «Знание»).

В 14 часов состоится встреча с автором выставки «Три моря» - художником Мариной Рохмистровой (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 14 часов в рамках XIX детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность» состоится премьерный показ спектакля «Время добрых дел» (ул. Кирова, 116 Челябинский молодежный театр).

В 16 часов в Челябинске в рамках XIX детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность» состоится II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик» (ул. Кирова, 159, конгресс-холл «Челябинск-Сити», VIP-зал №4, второй этаж).

В 16 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоится торжественная церемония открытия выставочного проекта «Сильные духом», приуроченная к Международному дню инвалидов. Проект продлится по 11 декабря (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 17 часов во Дворце спорта Юность состоится традиционный музыкальный фестиваль команд КВН «Снежные Буераки». Гости фестиваля: «Раисы» (Иркутск), «Северяне» (Нягань) и «Город N» из Челябинска (Свердловский проспект, д. 51).

АФИША детских библиотек Челябинска.

АФИША событий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих в регионе.

4 декабря, воскресенье

В 10 часов в Магнитогорске продолжится чемпионат России по миксфайту - это новый, молодой вид спорта, альтернатива MMA (Магнитогорск, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В 16 часов - гала-финал за чемпионские пояса по миксфайту 18+, мужчины.

В 10 часов в рамках «Воскресного университета» ЧелГУ пройдёт Zoom-лекция «Цифровая трансформация городов и регионов» от преподавателя ИЭОБиА Юнера Капкаева: цифровые технологии и необходимые на рынке труда компетенции. Всё, что связано с digital, бесполезно быть не может.

С 10 до 18 часов состоится финальное мероприятие акселератора «Путь ремесленника». Участники будут работать над предметной фотосъемкой своих изделий, созданных во время акселератора, в пространстве Salon 360 (Челябинск, ул. Лесопарковая, 7Г).

В 11 часов в рамках «Воскресного университета» ЧелГУ состоится лекция «Концепции современного статистического анализа данных в биологии и медицине». Что такое популяция и выборка, связи и зависимости, и какие программы есть для построения графиков и анализа данных – расскажет кандидат биологических наук Денис Нохрин.

В 12 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Кролик», который проведёт педагог дополнительного образования Центр «Гнёздышко» Галина Карымова (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 12 часов 30 минут состоится освящение центрального креста и купола храма святого благоверного великого князя Александра Невского (Челябинск, Алое поле).

В 13 часов в Челябинске состоится матч Звёзд Женской хоккейной лини (ЖХЛ), сыграют вратари «Торпедо», «Бирюсы» и «Белых Медведиц» (Ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 декабря – Международный день инвалидов.

3 декабря – День Неизвестного Солдата в России.

3 декабря – День юриста в России.

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами.

3 декабря – Всемирный день компьютерной графики.

3 декабря в народном календаре День Прокла.

4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

4 декабря в православном календаре - Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря 2022 года – День Пермского края.

4 декабря 2022 года – День сетевика в России.

4 декабря – День информатики в России.

4 декабря - Международный день банков.

4 декабря в календаре католических праздников - Второе воскресенье Адвента.

4 декабря в календаре католических праздников – День святой Варвары.

4 декабря в народном календаре – Введенье.

4 декабря в календаре праздников славян – День Марены.

4 декабря 1946 года в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».