Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября.

26 ноября, суббота

В 10 часов в детском технопарке «Кванториум» состоится «Областная выставка детского технического творчества». В числе экспонатов будут все виды бронетанковой техники, автомобили, пушки, тягачи, мотоциклы, парусные корабли, самолеты, электромузыкальные инструменты, робототехнические устройства, радиомодели (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50).

В 11 часов состоится праздничный финал Общественной семейной награды «Зёрна». В программе – выступления лауреатов, розыгрыш ценных призов и мастер-классы для детей (Челябинск, ул. Доватора, 15, Дом детского творчества).

С 11 до 19 часов будет проходить фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, вход со стороны сквера).

В 12 часов и в 13 часов – мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению новогодних игрушек и подарков.

С 12 до 16 часов Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на юбилей и предлагает юбилейную программу «105 причин записаться в библиотеку». Программа (ул. Коммуны, 60 / ул. Свободы, 60).

В программе:

- спектакль песочной живописи от театра «Скарабей»,

- квиз, который проведет шоумен Александр Кубышкин.

- квартирник «Читай чувственно».

- выставка художника-иконописца Ольги Богдановой,

- концерт-микс библиотечных клубов: «Струны души», «Лира», «Поэтическая среда».

В 14 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открывается выставка картин Ольги Богдановой «Дорога добра», посвященная 105-летию библиотеки. Художница пишет также иконы, которые можно встретить в храмах Челябинска и многих других городов России, есть они и за границей, в том числе священном для всех конфессий городе Иерусалиме (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 14 часов 26 ноября, в рамках 105-летия Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Молодежный отдел познакомит с фондом комиксов и научит отличать мангу от классического комикса, объяснит, как правильно читать мангу, и какие особые символы используют в ней. Также презентует новый клуб: клуб аниме «Ho-kago tea time» (Челябинск, ул. Свободы, 60).

В 17 часов в Доме архитектора состоится открытая лекция «Постмодерн – лицо современности» (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

В 18 часов в Доме архитектора откроется выставка «Творческая деформация». На ней будут представлены работы молодых художников, которые меняют свою жизнь, соприкасаясь с творчеством (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

27 ноября, воскресенье

С 11 до 19 часов будет проходить фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, вход со стороны сквера).

В 11 часов в рамках проекта «Воскресный университет» в Челябинском государственном университете состоится бесплатная лекция на тему «Стратегический менеджмент как управление из будущего». Лектор: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры менеджмента факультета управления Виктор Горшенин (ул. Молодогвардейцев, д. 70Б, второй корпус ЧелГУ, аудитория 218).

В 11 часов 30 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт встретится с участниками слета волонтеров «Тепло». Также вице-губернатор примет участие в публичной защите проектов участников слета (Челябинск, ул. Чапаева, 114, отель «SMOLINOPARK»).

В 11 часов 45 минут в Доме «Аквариум» состоятся мероприятия, посвященные Дню матери (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 11 часов 45 минут - концерт учащихся Детской школы искусств № 5.

В 12 часов 30 минут - викторина совместно с детской библиотекой № 1.

В 13 часов в рамках проекта «Воскресный университет» ЧелГУ пройдет лекция «Операционная система Linux. Что это такое и почему сейчас...» в онлайн-формате на платформе Discord. Лектор: преподаватель кафедры вычислительной механики и информационных технологий математического факультета Сергей Иванов. Трансляция на странице «Воскресного университета».

В 14 часов в Экопарке состоится акция «Предсказания для мамы» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 ноября – Международный день сапожника.

26 ноября – Всемирный день информации.

26 ноября в православном календаре – День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

26 ноября в народном календаре – Златоуст.

26 ноября 1925 года - состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции Туполева.

26 ноября 1963 года – День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

День матери в России (отмечается в последнее воскресенье ноября).

27 ноября 2022 года - День работника свеклосахарной отрасли России (отмечается в последнее воскресенье ноября).

27 ноября - День морской пехоты России.

27 ноября - День оценщика в России.

27 ноября в православном календаре -День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

27 ноября в календаре католических праздников - Первое воскресенье Адвента.

27 ноября в народном календаре – Филипповка, Заговенье.

27 ноября 1705 года издан Указ Петра I о создании первого в России «полка морских солдат».

27 ноября 1730 года сенатом издан Указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

27 ноября 1922 года в денежном обращении советской России появились новые банкноты – советские червонцы.