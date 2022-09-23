Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 24 и 25 сентября.

24 сентября, суббота

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Троицкий городской округ.

Глава региона примет участие в торжественной части открытия III Международной ХI Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», а также проконтролирует ход благоустройства нескольких объектов.

С 10 часов 30 минут до 16 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится межвузовский проект для активных 11-классников, представителей родительской общественности и ответственных за профориентационную работу в школах города Челябинска – Успешный абитуриент. Лайфхаки от ведущих вузов города Челябинска для успешного поступления. Советы о том, почему, когда и как на позитивной ноте пройти путь от абитуриента до студента, а это ни много ни мало про поступление в одну волну, способы подачи согласия на зачисление и то, как увеличить собственные шансы на поступление, выбирая подходящую комбинацию ЕГЭ (Челябинск, пр. Ленина, 78В, УК «Сигма» ЮУрГУ).

В 11 часов в актовом зале ЮУрГУ состоится открытие акселерационной программы поддержки молодежного предпринимательства. Организаторы расскажут о запланированных мероприятиях различного формата, в ходе которых студенты под руководством известных трекеров и ведущих предпринимателей России проработают свои проекты от идеи до продукта.

В 11 часов продолжится Южно-Уральская Книжная Ярмарка #РыжийФест. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 11 часов жителей приглашают принять участие в субботнике на территории конноспортивного клуба «Буян». В качестве награды за проделанный труд, все желающие смогут бесплатно проехать верхом на лошади, которую будет вести опытный инструктор (Уфимский каменный карьер 43/1). Запись по телефону 238-48-28.

В 11 часов состоится очередной очередной этап Народного благотворительного проекта «Огни Победы». Состоится возложение белых хризантем и ромашек, курсанты из роты почетного караула зажгут лампадки от Вечного огня и передадут их ветеранам ВОВ. Фронтовики, узники концлагерей и дети с блокадного Ленинграда получат продуктовый набор с масками, письмо и рисунок с словами благодарности от школьников и другую необходимую помощь.

В 12 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится мастер-класс для детей по кляксографии. Юные гости музея смогут превратить обычные кляксы в интересную картину, включив фантазию (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится лекция, посвященная очевидным (и не очень) связям Пикассо с Россией. Лекцию прочитает научный сотрудник музея Вера Петрова (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 14 часов в Снежинске и Озерске в рамках празднования Дня работника атомной промышленности состоится Фестиваль военных оркестров Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 15 часов 30 минут в Челябинске состоится премьера экскурсии «Храм святого Симеона. От кладбищенской часовни к кафедральному собору». Экскурсию специально к престольному празднику разработала и проведёт хранитель Музея Анна Усманова (Челябинск, ул. Кыштымская, 32, цокольный этаж Свято-Симеоновского кафедрального собора, Музей истории православия на Южном Урале).

В 16 часов в Сатке состоится фестиваль авторской песни памяти Олега Чиркова «Музыка в сердце моём». В нем примут участие авторы и исполнители из Челябинска, Златоуста, Миасса, Сатки, а также Уфы и других городов (Сатка, ул. Солнечная, д. 4, ДК «Строитель»).

В 19 часов фестиваль науки «КСТАТИ» в Челябинске завершится театрализованной постановкой «Science Drama». По традиции участниками постановки выступят как профессиональные актёры, так и представители научного сообщества – учёные, специалисты, преподаватели челябинских вузов. Программа (ул. Кирова, 116, Молодёжный театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

25 сентября, воскресенье

В 8 часов 30 минут в Челябинске начнется первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе».

В 8 часов 30 минут - божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

В 10 часов 45 минут - открытие фестиваля: концерт на колокольне собора (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

12:00 - концерт звонарей в Богоявленском мужском монастыре (Челябинск, ул. Пятая Электровозная, 5А, колокольня храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»).

В 13 часов - в храме святителя Василия Великого (Челябинск, пр. Ленина, 6).

В 14 часов 30 минут - в храме Петра и Февронии в Старокамышинске (Копейск, ул. Ушакова, 17).

В 16 часов - в храме поселка Сосновка (ул. Красных Казаков, 20).

В 17 часов - в храме Георгия Победоносца (Челябинск, ул. Жукова, 30).

В 10 часов 40 минут впервые пройдет турнир по мини-футболу на Кубок уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Участниками соревнований станут дети, состоящие на различных видах профилактического учета (Челябинск, ул. Монакова, 1А, стадион «Локомотив»).

В 10 часов 40 минут – церемония открытия турнира.

В 11 часов – старт игр.

В 14 часов – награждение победителей.

В 12 часов в Челябинске состоится премьера экскурсии «Храм святого Симеона. От кладбищенской часовни к кафедральному собору». Экскурсию специально к престольному празднику разработала и проведёт хранитель Музея Анна Усманова (Челябинск, ул. Кыштымская, 32, цокольный этаж Свято-Симеоновского кафедрального собора, Музей истории православия на Южном Урале). Экскурсия пройдет после Литургии и концерта колокольного звона.

В 15 часов в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко Челябинска состоится танцевальный марафон для граждан серебряного возраста. Все желающие разучат движения латиноамериканских танцев, а также бачаты и сальсы (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

В 15 часов в Саду Победы и Городском саду им. А. С. Пушкина состоятся танцевальные марафоны для граждан серебряного возраста.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 сентября - Международный день караванщика.

24 сентября - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

24 сентября в календаре православных праздников – День памяти преподобного Силуана Афонского.

24 сентября в народном календаре – Федорины вечерки.

25 сентября - Всемирный день фармацевта.

25 сентября 2022 года - Международный день глухих (отмечается в последнее воскресенье сентября).

25 сентября 2022 года - День машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября).

25 сентября 2022 года - День тигра на Дальнем Востоке (отмечается в четвертое или последнее воскресенье сентября).

25 сентября в православном календаре – Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

25 сентября в народном календаре – Артамон Змеевик.

25 сентября 1556 года Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.

25 сентября 1763 года в Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в России.

25 сентября 1818 проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.

25 сентября 1991 года ДОСААФ преобразовано в РОСТО.

25 сентября 2002 года – в Иркутской области упал метеорит.