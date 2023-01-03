Анонсы событий и праздничных мероприятий на четвертое и пятое января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое января.

4 января

Анонсы событий и мероприятий на четвертое января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое января.

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 11 часов до 20 часов 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре состоится премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 11 часов 30 минут и в 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 14 часов - Театрализованное представление «Как Морской царь поверил в чудо».

С 13 до 15 часов - Игровая программа «Зимняя рыбалка».

С 14 до 15 часов - Концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки».

В 12 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится презентация книг Российского союза писателей и встреча с членом Российского союза писателей, членом Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) и членом Союза деятелей культуры и искусства Полиной Лахтиной (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, отдел литературы по искусству).

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Чудное путешествие Деда Мороза, Снегурочки и волшебного зайца» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится кураторская экскурсия старшего научного сотрудника музея Натальи Козловой (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 14 до 16 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится квест по миру поттерианы о персонажах, событиях и историях фантастического мира Джоан Роулинг в новогоднем сеттинге (Челябинск, пр. Ленина, 60, фойе, первый этаж, Центр межкультурных коммуникаций).

В 14 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке начнется музыкальная гостиная для любителей гитарной музыки. Гости услышат знакомые мелодии в исполнении гитаристов разных возрастов под руководством педагога Вячеслава Штыхвана (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, читальный зал № 6, отдел литературы по искусству).

В 16 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке состоится квиз, посвященный новогодним традициям разных народов. Подробная афиша (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, третий этаж, Выставочный зал).

С 17 до 24 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальная новогодняя вечеринка - праздничная программа от «Авторадио» (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 18 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - балет в двух действиях П. Чайковский «Щелкунчик» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

5 января

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 15 часов любители активного отдыха смогут отправиться на познавательную прогулку по тропе «Предгорья Зигальги» и принять участие в квесте (национальный парк «Зигальга).

С 10 до 16 часов состоится увлекательный квест на экотропе Семибратка в национальном парке «Таганай».

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 11 часов до 20 часов 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре состоится премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 11 часов 30 минут и в 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 15 часов - Театрализованная игровая программа «Сказочные подарки Золотой рыбки».

С 13 до 15 часов - Интеллектуальные и подвижные игры «В океане знаний и книг».

В 12 часов в Новом художественном театре состоится новогодняя сказка «Кукольное сердце» по пьесе Марины Зайцевой (Челябинск, пр. Ленина, 19).

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 12 часов и в 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится познавательный мастер-класс об истории ёлки. Научные сотрудники музея познакомят всех желающих с историей Ёлки в России, интересными фактами в ее «биографии». Гости узнают необычную и подчас уходящей вглубь веков символикой новогодних игрушек. Участники смогут расписать новогоднюю игрушку для украшения своей елочки (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 12 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится кукольное представление: Петрушка и его друзья порадуют юных зрителей своими шутками и приключениями (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, третий этаж, Выставочный зал).

мастер-класс по рисованию «Новогодний пейзаж». Художница Ксения Тропина научит секретным приемам рисования зимнего неба и искрящегося снега. Участники встречи также познакомятся с новогодними пейзажами известных мастеров живописи и смогут обсудить свои работы (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, отдел литературы по искусству).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Новогодняя перезагрузка с Веселой Уточкой, Дедом Морозом и Снегурочкой» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится сборная экскурсия (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 14 до 16 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится квест по миру поттерианы о персонажах, событиях и историях фантастического мира Джоан Роулинг в новогоднем сеттинге. Подробная афиша (Челябинск, пр. Ленина, 60, фойе, первый этаж, Центр межкультурных коммуникаций).

В 18 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - балет в двух действиях П. Чайковский «Щелкунчик» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спектаклей театра драмы имени Наума Орлова (Челябинск, пл. Революции, 6).

АФИША спектаклей и экскурсий театра кукол им В. Вольховского (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

АФИША спектаклей театра «Манекен» (ул. Пушкина, 64), детского театра песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5) и Нового художественного театра (пр. Ленина, 19).

Кинофильмы в кинотеатре «Знамя» (Челябинск, ул. Кирова, 112).

Киносеансы в киноцентре «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 января – День Ньютона.

4 января – Всемирный день азбуки Брайля.

4 января в календаре православных праздников – День памяти святой Анастасии.

4 января в народном календаре – Настасьин день.

5 января - Международный разгрузочный день.

5 января - Международный день бойскаутов.

5 января в народном календаре – Федулов день.

5 января 1731 года в Москве зажглись первые уличные фонари.