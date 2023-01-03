Анонсы событий и праздничных мероприятий на четвертое и пятое января

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь с третьего на четвертое января 2023 года можно будет наблюдать новогодний звездопад – на э
03.01.2023

В ночь с третьего на четвертое января прольется первый новогодний звездопад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области и гости региона могут принять участие в занимательных квестах, которые
03.01.2023

Таганай и Зигальга приглашают на увлекательный квест по зимнему лесу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С января 2023 года новый скоростной электропоезд «Ласточка» начал курсировать до станции Новоабза
02.01.2023

Южноуральцы смогут быстрее добраться до горнолыжных курортов Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа и коронавирусной инфекции.
02.01.2023

Грипп и ковид продолжают «гулять» по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Стаи бродячих собак продолжают бегать по улицам Коркинского муниципального округа (Челябинская об
02.01.2023

Власти Коркино: Закон «Об ответственном обращении с животными» представляет опасность для людей
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.01.2023

Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.01.2023

Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.01.2023

Житель Магнитогорска провалился в открытый колодец, запорошенный снегом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.01.2023

Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.01.2023

Хорошего – понемножку: медики не советуют в новогодние праздники налегать на мандарины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.01.2023

В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику
Анонсы
Общество
03.01.2023 20:34

Анонсы событий и праздничных мероприятий на четвертое и пятое января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое января.

4 января

Анонсы событий и мероприятий на четвертое января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое января.

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 11 часов до 20 часов 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре состоится премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 11 часов 30 минут и в 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 14 часов - Театрализованное представление «Как Морской царь поверил в чудо».

С 13 до 15 часов - Игровая программа «Зимняя рыбалка».

С 14 до 15 часов - Концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки».

В 12 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится презентация книг Российского союза писателей и встреча с членом Российского союза писателей, членом Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) и членом Союза деятелей культуры и искусства Полиной Лахтиной (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, отдел литературы по искусству).

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Чудное путешествие Деда Мороза, Снегурочки и волшебного зайца» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится кураторская экскурсия старшего научного сотрудника музея Натальи Козловой (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 14 до 16 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится квест по миру поттерианы о персонажах, событиях и историях фантастического мира Джоан Роулинг в новогоднем сеттинге (Челябинск, пр. Ленина, 60, фойе, первый этаж, Центр межкультурных коммуникаций).

В 14 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке начнется музыкальная гостиная для любителей гитарной музыки. Гости услышат знакомые мелодии в исполнении гитаристов разных возрастов под руководством педагога Вячеслава Штыхвана (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, читальный зал № 6, отдел литературы по искусству).

В 16 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке состоится квиз, посвященный новогодним традициям разных народов. Подробная афиша (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, третий этаж, Выставочный зал).

С 17 до 24 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальная новогодняя вечеринка - праздничная программа от «Авторадио» (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 18 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - балет в двух действиях П. Чайковский «Щелкунчик» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

5 января

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 15 часов любители активного отдыха смогут отправиться на познавательную прогулку по тропе «Предгорья Зигальги» и принять участие в квесте (национальный парк «Зигальга).

С 10 до 16 часов состоится увлекательный квест на экотропе Семибратка в национальном парке «Таганай».

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 11 часов до 20 часов 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре состоится премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 11 часов 30 минут и в 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 15 часов - Театрализованная игровая программа «Сказочные подарки Золотой рыбки».

С 13 до 15 часов - Интеллектуальные и подвижные игры «В океане знаний и книг».

В 12 часов в Новом художественном театре состоится новогодняя сказка «Кукольное сердце» по пьесе Марины Зайцевой (Челябинск, пр. Ленина, 19).

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 12 часов и в 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится познавательный мастер-класс об истории ёлки. Научные сотрудники музея познакомят всех желающих с историей Ёлки в России, интересными фактами в ее «биографии». Гости узнают необычную и подчас уходящей вглубь веков символикой новогодних игрушек. Участники смогут расписать новогоднюю игрушку для украшения своей елочки (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 12 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится кукольное представление: Петрушка и его друзья порадуют юных зрителей своими шутками и приключениями (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, третий этаж, Выставочный зал).

мастер-класс по рисованию «Новогодний пейзаж». Художница Ксения Тропина научит секретным приемам рисования зимнего неба и искрящегося снега. Участники встречи также познакомятся с новогодними пейзажами известных мастеров живописи и смогут обсудить свои работы (Челябинск, пр. Ленина, д, 60, отдел литературы по искусству).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Новогодняя перезагрузка с Веселой Уточкой, Дедом Морозом и Снегурочкой» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится сборная экскурсия (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 14 до 16 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится квест по миру поттерианы о персонажах, событиях и историях фантастического мира Джоан Роулинг в новогоднем сеттинге. Подробная афиша (Челябинск, пр. Ленина, 60, фойе, первый этаж, Центр межкультурных коммуникаций).

В 18 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - балет в двух действиях П. Чайковский «Щелкунчик» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спектаклей театра драмы имени Наума Орлова (Челябинск, пл. Революции, 6).

АФИША спектаклей и экскурсий театра кукол им В. Вольховского (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

АФИША спектаклей театра «Манекен» (ул. Пушкина, 64), детского театра песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5) и Нового художественного театра (пр. Ленина, 19).

Кинофильмы в кинотеатре «Знамя» (Челябинск, ул. Кирова, 112).

Киносеансы в киноцентре «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 января – День Ньютона.

4 января – Всемирный день азбуки Брайля.

4 января в календаре православных праздников – День памяти святой Анастасии.

4 января в народном календаре – Настасьин день.

5 января - Международный разгрузочный день.

5 января - Международный день бойскаутов.

5 января в народном календаре – Федулов день.

5 января 1731 года в Москве зажглись первые уличные фонари.

Автор: Любовь Юрина
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03.01.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области и гости региона могут принять участие в занимательных квестах, которые
03.01.2023

Таганай и Зигальга приглашают на увлекательный квест по зимнему лесу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С января 2023 года новый скоростной электропоезд «Ласточка» начал курсировать до станции Новоабза
02.01.2023

Южноуральцы смогут быстрее добраться до горнолыжных курортов Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.01.2023

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01.01.2023 10:20

«ZOV Челябинск» передал благодарность волонтерам Донбасса за новогодние сюрпризы бойцам

01.01.2023 09:54

Событием года во внутреннем туризме названа Челябинская область

01.01.2023 09:27

Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами

01.01.2023 09:20

С новым 2023 годом, дорогие читатели!

31.12.2022 15:48

Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной

31.12.2022 14:57

Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла

31.12.2022 14:51

Мы провожаем исторический год: жителей Челябинской области поздравляют первые лица

31.12.2022 13:43

Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство

31.12.2022 09:50

От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах

31.12.2022 09:37

Ироничные премии раздали российским парламентариям за неосторожные высказывания: смотрим имена и номинации

30.12.2022 22:58

В субботу в Челябинской области легкий морозец, местами снег

30.12.2022 20:20

31 декабря будет действовать скидка 20% на билеты Театра «НитьЯ» в Екатеринбурге

30.12.2022 20:09

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

30.12.2022 20:00

Президент подписал закон о биометрии

30.12.2022 19:59

«Апостол» поблагодарил Челябинскую область и поздравил с наступающим Новым годом

30.12.2022 19:30

Смена руководства полиции Уйского района

30.12.2022 19:23

Челябинские полицейские поздравили земляков музыкальным клипом

30.12.2022 19:07

Наркодилер межрегиональной ОПГ, задержанный челябинским УФСБ, отправлен в колонию

30.12.2022 18:57

В 2022 году южноуральцы стали чаще играть в лотереи, путешествовать и учиться

30.12.2022 18:17

Совет астролога: новогоднюю ночь лучше всего встречать в пушистых темных нарядах

30.12.2022 18:06

Челябинцам рассказали, как городской транспорт будет работать в праздники

30.12.2022 17:02

«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных

30.12.2022 16:40

Сотрудники МЧС поздравили Ваню Фокина, спасенного при обрушении дома

30.12.2022 16:21

Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР

30.12.2022 15:24

По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело

30.12.2022 13:32

В Челябинской области 14 пар влюбленных поженятся в Новый год

30.12.2022 13:23

В Магнитогорске пройдет панихида по 39 погибшим при взрыве газа четыре года назад

30.12.2022 12:49

Современный центр лыжного спорта открылся у Карпова пруда в Челябинске

30.12.2022 12:30

Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца

30.12.2022 12:08

Южноуральских водителей предупреждают о надвигающихся снегопадах

30.12.2022 11:55

Ушёл из жизни легендарный Пеле

30.12.2022 11:44

Детей с особенностями здоровья ждет новогоднее чудо

30.12.2022 10:44

Троицкие спасатели отметили новоселье

30.12.2022 10:41

Алексей Текслер исполнил желание мальчика, папа которого погиб в СВО

30.12.2022 10:22

ММК наградил лидеров «Цифрового Олимпа»

30.12.2022 10:22

Размеры соцвыплат повышают в Челябинской области

30.12.2022 10:15

Скоков поздравил детей сотрудников с Новым годом

30.12.2022 10:10

В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно

30.12.2022 10:03

Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области

30.12.2022 09:44

В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи

30.12.2022 09:38

Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года

30.12.2022 09:13

«Челябинские колхозники» вышли с завода в Новый год

30.12.2022 09:07

Новые платежки за капремонт придут в феврале жителям Челябинской области

30.12.2022 08:57

УПИ объявит итоги конкурса «ZOV» и продолжит творческий марафон в поддержку бойцов СВО

29.12.2022 19:28

В агентство «Урал-пресс-информ» пришел «полицейский» Дед Мороз

29.12.2022 19:11

В пятницу в Челябинской области будет облачно

29.12.2022 18:33

Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)

29.12.2022 14:38

В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района

29.12.2022 14:28

Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР

29.12.2022 14:16

Челябинская область находится во власти антициклона

29.12.2022 13:23

ЧОКБ: Человечное отношение к каждому больному

29.12.2022 13:19

Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем

29.12.2022 12:42

После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи

29.12.2022 12:33

Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте

29.12.2022 12:29

Челябинский институт культуры и Луганская академия культуры и искусств заключили договор о сотрудничестве

29.12.2022 12:13

В Челябинске живут счастливые люди

29.12.2022 12:07

В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта

29.12.2022 11:36

Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам

29.12.2022 11:27

Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники

29.12.2022 11:26

На Госуслугах открылась форма заявления на единое пособие на детей и беременным женщинам

29.12.2022 11:16

В Челябинской области поддержка фермеров вырастет вдвое

29.12.2022 11:10

Первичка «Движения первых» появилась в лицее 142 Челябинска

29.12.2022 10:50

В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа

29.12.2022 10:47

Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом

29.12.2022 10:42

Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами

29.12.2022 10:24

Листопрокатный цех ММК отмечает сорокалетие

28.12.2022 18:21

В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков

28.12.2022 18:10

Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты