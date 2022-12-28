Аптечные компании подозревают в сговоре

Челябинское УФАС России рассмотрит дело о сговоре на торгах на поставку лекарственных средств. Признаки картеля установлены в действиях ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

Как сообщили в УФАС по Челябинской области, аптечные компании в 2019 – 2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств. Закупки проводились различными заказчиками на территории РФ.

«По предварительной информации, названные компании применяли несколько моделей поведения на торгах – ротация победителей, создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника, заключение контракта с единственным участником на потенциально высококонкурентных торгах», - добавили в УФАС.

Антиконкурентные модели поведения в случае отсутствия в закупках иных участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены – всего до одного процента. Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений.

Челябинское УФАС России усматривает в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.