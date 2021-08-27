Архитектура, которой не случилось: челябинцам покажут проекты, навсегда застывшие на бумаге

В Доме архитектора Челябинска сегодня, 27 августа, в 18 часов 30 минут состоится открытие выставки «Бумажная архитектура», на которой будут представлены проекты, навсегда застывшие на бумаге: от первых планов городской крепости до современных жилых и многофункциональных комплексов.

Организаторами выставки выступают Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска, управление архитектуры Челябинска, Центр историко-культурного наследия города, общественный фонд «Южный Урал» и проектная мастерская Escher.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, во время небольших экскурсий по экспозиции выставки эксперты расскажут о дореволюционном и советском периоде проектирования.

На лужайке возле Дома Архитектора состоится пленэр, где каждый сможет создать свою бумажную архитектуру для экспозиции. А вдохновением послужит музыка от DJ No Handcuffs.

«Такого рода выставка - уникальное событие для нашего города. У жителей и гостей мегаполиса появится возможность взглянуть на Челябинск под другим углом. И, конечно, ознакомиться с архивными работами, стать первыми зрителями. Экспозиция продлится до десятого октября», - рассказали в Агентстве инновационного и инвестиционного развития.

«Бумажная выставка» станет уже 14-м мероприятием в программе перезагрузки Дома архитектора. Все лето здесь активно проходят лектории и практикумы, обсуждения градостроительной документации и презентации, кинопоказы и спектакли.

Созданием архитектурного комьюнити, состоящего как из профессионалов, профильных студентов, так и просто неравнодушных горожан, активно занимается Агентство инновационного и инвестиционного развития Челябинска по поручению управления архитектуры города.

«Вопросы в области проектирования, архитектуры, дизайна, строительства и обслуживания зданий никогда не потеряют актуальности. А сегодня эти темы входят в топ самых обсуждаемых. Всем хочется жить в красивом и комфортно пространстве. И программа Дома архитектора нацелена на вовлечение участников в исследовательскую, практическую, творческую и общественную деятельность, повышая тем самым качество профессиональной коммуникации», - подчеркнули в агентстве.