27.08.2021
Архитектура, которой не случилось: челябинцам покажут проекты, навсегда застывшие на бумаге
27.08.2021
НМУ сохранятся в Челябинске и Магнитогорске до вечера пятницы
27.08.2021
В Челябинской области эпидобстановка по ОРВИ и ковиду остается неблагополучной
26.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27 августа
26.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста
26.08.2021
В Челябинской области полицейские присоединились к акции «Образование всем детям!»
Архитектура, которой не случилось: челябинцам покажут проекты, навсегда застывшие на бумаге
04.06.2020
Челябинский Дом архитектора станет местом рождения городских инициатив и проектов
20.10.2016
Челябинцы рассорились с художником: "Нам не нужна картинная галерея, нам нужна парковка!"
29.04.2016
В Доме архитектора выставка Кирилла Уютнова и Екатерины Васягиной «Куда приводят мечты».
13.02.2015
В Челябинске обсудили проект застройки Заячьего острова: почему власть не хочет сотрудничать с бизнесменами
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021