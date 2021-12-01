«Ариант» создал в Челябинске пространство «Вино&Мясо»

В Челябинске третьего декабря состоится открытие уникального для города пространства «Вино&Мясо». Это абсолютно новый формат взаимодействия с потребителем.

Комплекс площадью около 450 квадратных метра включает в себя не просто магазин, но и винотеку, кафетерий и даже собственную гастрошколу. Пространство объединяет главные направления ГК «Ариант» - вино и мясо - одни из основных составляющих современной гастрокультуры.

«Сочетание еды и вина - это искусство. Правильно подобранный напиток сможет раскрыть все вкусовые акценты блюд, и наоборот, правильное блюдо подчеркнет главные достоинства вина. Мы решили показать челябинцам короткий путь к качественным продуктам. Все наши бренды теперь в одном пространстве. Здесь можно сделать быструю покупку, взять кофе или свежую выпечку, а можно провести вечер с друзьями в нашей гастрошколе, пообщаться с шеф-поваром, побывать на кулинарных мастер-классах и узнать все о правилах составления идеальных гастропар», - рассказала генеральный директор группы компаний «Ариант» Ирина Голышева.

Пространство оформлено в современном европейском стиле. В дизайне присутствуют харизматичные акценты, отражающие концепции брендов.

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«В данном проекте использовались крупноформатные материалы, это сделало пространство монументальным, модным и архитектурным. В зоне винотеки использовали стальной потолок с преломляющимся отражением, благодаря чему помещение стало интригующим, а узконаправленный свет создал атмосферу театра, где главный актер - это винная продукция «Арианта». В зоне гастротеки установили оригинальные светильники итальянской фабрики Gervasoni, создающие камерность для проведения гастроужинов в винном сопровождении», - сообщила архитектор Людмила Лобанова.

В пространстве «Вино&Мясо» представлен расширенный ассортимент ГК «Ариант». Здесь можно приобрести вина всех брендов компании: от самых демократичных до коллекционных, а также мясные деликатесы, которых здесь более 300 видов. В собственном кафетерии можно перекусить горячим хот-догом, сэндвич-рапом или выпечкой с чашкой ароматного кофе.

В фирменной винотеке представлен полный ассортимент продукции «Кубань-Вино»: широкий выбор коллекций тихих и игристых вин Chateau Tamagne, «Высокий берег», Aristov, «Кубань-Вино», а также алкогольные и безалкогольные напитки Центра пищевой индустрии «Ариант». Там же можно найти тематический мерч, который отлично подойдет в качестве сувенира: бокалы, штопоры, пледы, зонты и многое другое.

Как сообщает пресс-служба ГК «Ариант», отличительной особенностью пространства станет собственная гастрошкола. Там будут проходить мероприятия с участием именитых сомелье и шеф-поваров из топовых ресторанов, творческие и образовательные лекции от экспертов на актуальные темы, мастер-классы – такие, как винный этикет, энопарфюмер, эмоциональная живопись, винное казино и многое другое.

Можно констатировать, что в Челябинске появилось место, где вино и мясо объединились в уникальную коллаборацию, способную удовлетворить самого притязательного покупателя.

В честь открытия третьего декабря с десяти утра до девяти вечера всех гостей по адресу: улица Труда, 172 ждут фуршет и развлекательная программа. Посетители смогут насладиться стильным интерьером, приятной музыкой и познакомиться с пространством.