20.09.2021
В Магнитогорске бухгалтер и сотрудники отдела продаж похитили у клиентов автосалона пять миллионов рублей
20.09.2021
В Златоусте байкеры взялись за воспитание юных лихачей
20.09.2021
Кураторы колледжей и техникумов Челябинской области начнут получать доплаты в конце сентября
20.09.2021
В Челябинске стартует уникальный фестиваль «Джаз на большом органе»
20.09.2021
Более 6,2 тысячи южноуральцев привились на избирательных участках
20.09.2021
В Челябинске задержаны наркосбытчики из Египта
Аркаим вслед за «Ясной Поляной» покажет старинные раритетные зеркала
13.09.2021
На Аркаиме выпустили на волю десять краснокнижных пернатых хищников
06.09.2021
Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»
31.08.2021
Детское кладбище близ Аркаима принесло археологам новые открытия
24.08.2021
«Сказ об Аркаиме» вышел в лидеры международной премии «На Благо Мира»
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021