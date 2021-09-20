Аркаим вслед за «Ясной Поляной» покажет старинные раритетные зеркала

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) присоединился к акции «Музейные зеркала», которую запустили коллеги из музея-усадьбы «Ясная Поляна» в честь столетнего юбилея.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, старт акции был дан девятого сентября, накануне дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. Акция продлится целый месяц, до восьмого октября, ее цель - показать интересные музейные экспонаты в соцсетях.

Участникам акции предлагается на странице в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Facebook и Twitter опубликовать фотографию зеркал из экспозиций музеев или зеркал, изображенных на музейных предметах с хэштегом #музейныезеркала.

В музее Аркаима имеется несколько по-настоящему интересных экспонатов.

«Одно зеркало жительницы поселка Париж Нагайбакского района Матрены Евдокимовны Ивановой, которое ей досталось от бабушки в начале XX века. Два мы получили в дар от наших сотрудниц - Оксаны Юрьевны Мальцевой и Оксаны Ивановны Орловой. Четвёртое - часть довольно внушительной коллекции семьи Ии Михайловны Батаниной, стоявшей у истоков создания заповедника «Аркаим», первооткрывателя «Страны городов». Его привезли из села Бутка Талицкого района Свердловской области», - рассказала начальник музейного отдела «Аркаима» Мария Макурова.

Особое место в коллекции музея заповедника занимают зеркала раннего железного века, которым около двух с половиной тысяч лет. Они отлиты из бронзы, использовались когда-то кочевницами сарматских племен, были погребены с их владелицами. Их может сфотографировать каждый посетитель в экспозиции музея. Еще одно, этнографическое зеркало находится в «Казачьей усадьбе».

«Посетители музея могут присоединиться к акции: сфотографировать зеркало, выложить в социальных сетях и поставить соответствующий хештег», - призывает Мария Макурова.