05.09.2022
Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
04.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое сентября (18+)
02.09.2022
Об особенностях челябинского импортозамещения узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
02.09.2022
Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов
Аудиторы КСП отправились в Каслинский район с комплексной проверкой
30.08.2022
В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом
23.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
15.08.2022
КСП Челябинской области готовится к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»
02.08.2022
Ревизоры пришли в администрацию Коркинского района
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022