Аудиторы КСП отправились в Каслинский район с комплексной проверкой

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут комплексную проверки в Каслинском муниципальном районе ревизию в министерстве здравоохранения Челябинской области и его подведомственных учреждениях.

«Приступаем к проведению комплексной проверки в Каслинском муниципальном районе», - сообщает телеграм-канал КСП.

Ревизоры проверят расходы на реализацию национальных проектов, на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, а также на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство.

В ходе проверки будет проведен анализ исполнения бюджета района, использование субвенций областного бюджета.

Кроме того, аудиторы оценят эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками и проверят государственные закупки.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.9).