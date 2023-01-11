11.01.2023
Холодный антициклон покидает Челябинскую область
11.01.2023
Сегодня - пятый день рождественских святок
11.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 января (18+)
11.01.2023
Фальсификаторов масла в Челябинской области выявил искусственный интеллект
11.01.2023
В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока
11.01.2023
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
Аварийный «Союз МС-22» с выпускником ЮУрГУ и Чебурашкой на борту вернется на Землю без экипажа
03.10.2019
Экипаж «Союза МС-12» попросил встретить их персиками и финиками
27.08.2019
Магнитогорский FEDOR прибыл на МКС
30.07.2019
Магнитогорский «FEDOR» готовится к первому полету на МКС
07.09.2018
Жителей Челябинска поздравили с Днем города с орбиты Земли
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023