Аварийный «Союз МС-22» с выпускником ЮУрГУ и Чебурашкой на борту вернется на Землю без экипажа

Экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина (выпускник ЮУрГУ), астронавта Франциско Рубио и космического туриста Чебурашки на МКС продлевается. Аварийный «Союз МС-22» вернется на Землю без экипажа.

Сегодня, 11 января, в Госкорпорации «Роскосмос» состоялось заседание государственной комиссии по ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» на Международной космической станции.

«В ходе заседания были рассмотрены выводы рабочих групп, сформированных для выяснения причины разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» 15 декабря 2022 года. Версия технического повреждения радиатора при изготовлении рассмотрена и не подтверждается. Экспериментально доказан вывод о пробое трубопровода радиатора в результате удара спорадическим метеороидом», - сообщили в Госкорпорации «Роскосмос».

На основе анализа состояния корабля «Союз МС-22», тепловых расчетов и технической документации сделан вывод о том, что корабль должен спускаться на Землю в беспилотном режиме. Госкомиссия приняла решение провести запуск корабля «Союз МС-23» 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме с доставкой грузов на МКС.

Также решено продлить полет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио на МКС и возвратить их на Землю на «Союзе МС-23». Ранее намечалось, что они приземлятся на «Союзе МС-22» 28 марта 2023 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 21 сентября 2022 года , с Байконура состоялся запуск корабля «К.Э. Циолковский» («Союз МС-22») с экипажем 68-й длительной экспедиции. На борту два космонавта «Роскосмоса» - Сергей Прокопьев (командир) и Дмитрий Петелин (выпускник ЮУрГУ, Челябинск, это его первый полет), а также астронавт NASA Фрэнк Рубио. В полет отправился и космический турист Чебурашка. Любимый мультипликационный герой многих детей и взрослых должен был помогать космонавтам определять, когда наступит невесомость.

Чебурашка – космический турист с опытом. Ему уже приходилось бывать на международной космической станции в качестве талисмана российской сборной перед зимними олимпийскими играми в Сочи. В 2016 году он поздравлял своих создателей – Союзмультфильм – с 80-летием.