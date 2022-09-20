Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин скоро отправится в свой первый космический полёт

В среду, 21 сентября 2022 года, запланирован запуск пилотируемого корабля «К.Э. Циолковский» («Союз МС-22») с космодрома Байконур. Это будет первый из трех запланированных перекрестных полетов на российском корабле в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA. В основном составе экипажа - космонавт-испытатель Дмитрий Петелин, окончивший Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ Челябинск).

Корабль назван «К.Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

В составе основного экипажа: Герой России, летчик-космонавт РФ, командир «Союза МС-22», командир МКС-68 Сергей Прокопьев, космонавт-испытатель, бортинженер «Союза МС-22», бортинженер МКС-68 Дмитрий Петелин (на фото справа) и астронавт, бортинженер-2 «Союза МС-22», бортинженер МКС-68 Франциско Рубио (США).

Их дублёры - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.

Дмитрий Петелин закончил Аэрокосмический факультет ЮУрГУ в 2006 году, сообщает пресс-служба вуза.

Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио, которые отправляются в полет впервые, соблюли предполетную традицию и посадили саженцы на «Аллее космонавтов». Рядом растёт дерево первого космонавта планеты - Юрия Гагарина. Именно он заложил основу традиции космодрома, когда в городе Байконур (тогда еще - Ленинск) построили гостиницу «Космонавт» и рядом разбили парк. С тех пор аллея разрастается каждый год, отмечают в Роскосмосе.

Сегодня, 20 сентября, в 18 часов (в 16 часов по московскому времени) состоится пресс-конференция, посвящённая запуску пилотируемого корабля «К.Э. Циолковский».

В мероприятии примут участие основной и дублирующий экипажи МКС-68. Конференция пройдёт в онлайн-формате совместно с Роскосмосом, ТАСС и Центром подготовки космонавтов.