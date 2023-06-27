Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» теперь обслуживает другой перевозчик

Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» Челябинской агломерации с сегодняшнего дня, 27 июня, обслуживает новый перевозчик – ООО «Автолайн».

«Контракт с прежним перевозчиком «ООО Никита Кожемяка» (директор — Чадаев Никита Викторович) расторгнут из-за неоднократных нарушений условий контракта», - сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Для удобства пассажиров последний рейс с улицы Чичерина перенесли с 22.00 на 22:10. В остальном - без изменений.

По всем вопросам работы маршрута можно обращаться по телефонам: 230-95-57, 723-08-86, 723-08-87.

Напомним, автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» наряду с другими маршрутами запустили с начала этого года - с целью улучшения транспортной доступности территорий Сосновского района: поселка Западный, микрорайонов «Белый Хутор» и «Вишневая горка».