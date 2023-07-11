Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре

На автодороге Челябинск – Троицк в четверг, 13 июля, в 23 часа будет введено ограничение движения с полным перекрытием дороги, которое продлится до 01:40 14 июля.

Как отмечают в управлении ГИБДД по Челябинской области, в этот период на данном участке трассы будут устанавливать надземный пешеходный переход.

Госавтоинспекция просит водителей отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее планировать маршрут, в случае непредвиденной ситуации - обращаться за помощью к сотрудникам ДПС.