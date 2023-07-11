11.07.2023
Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие
11.07.2023
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
11.07.2023
В Челябинске на стройке умер 33-летний крановщик
11.07.2023
Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды
11.07.2023
В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай
11.07.2023
Прокурором Варненского района назначен Николай Зубов
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
09.07.2023
В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта
07.07.2023
В Челябинске закроют движение по улице Косарева
05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023