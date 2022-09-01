Бабушки - огонь: челябинцы аплодируют пенсионеркам, отстоявшим лавочку во дворе

Видео с челябинскими бабушками, отстоявшими лавочку у своего подъезда, собрало рекордное количество просмотров.

Только в сообществе «Регион 74/Челябинск» за сутки его посмотрели 85 тысяч раз. Число лайков превысило полторы тысячи, количество репостов приблизилось к восьмистам.

Видео принадлежит компании «Интерсвязь» - действо, развернувшееся во дворе, попало на запись камеры умного домофона.

Суть в следуюем: некие мужчины в рабочей одежде забрали скамейку и погрузили в «ГАЗель», однако пенсионерки не дали им увезти любимое, родное место для отдыха, вынудив представителей сильного пола вернуть лавочку на исходную позицию. Действовали женщины дружно и очень решительно.

Подписчики группы активно и с большим юмором обсуждают случившееся, отмечая, что зря мужчины посягнули на святое. Были и предположения, что старую скамейку пытались увезти, чтобы поставить на ее место новую – так бывает при благоустройстве. При этом челябинцы единодушны: бабулечки – молодцы! Тут и бабушка-босс, и пехота, и тяжелая артиллерия – так шутят горожане. Даже «фантастической четверкой» боевых пенсионерок, выступивших единым фронтом, назвали.